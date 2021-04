Vlasov: Smith me ni prepričal, zelo je predvidljiv borec

Maksim Vlasov(34) je optimističen pred pomembnim obračunom s tri leta mlajšim borcem Joejem Smithom mlajšim(31). Prepričan je, da ga Američan z ničemer ne more presenetiti.

"Pravzaprav ne vem, zakaj mediji tako poveličujejo njegovo zmago nad Eleiderjem Alvarezom, ko je pa vsem jasno, da je dvoboj dobil predvsem zaradi tekmečevih napak. Z ničimer me ni impresioniral, gre za zelo neposrednega in predvidljivega borca, zato verjamem, da ga lahko premagam," pravi Vlasov (45-3, 26 KO), ki ve, kako se bo lotil Smitha v boju za naslov svetovnega prvaka v poltežki kategoriji različice WBO. "Poznam vse njegove prednosti kot tudi pomanjkljivosti. Taktika bo osredotočena na njegove šibke točke, ki jih bom od začetnega gonga skušal čim prej obrniti sebi v prid. Zavedam se, da je lahko tudi nevaren, toda menim, da sem bolj nepredvidljiv od njega. Veliko bo odvisno od samega začetka dvoboja, kdo od naju bo bolje vstopil v samo borbo. Kdor bo prej ujel svoj ritem, bo v prednosti," poudarja Maksim Vlasov, ki je na dozdajšnjih 48 poklicnih borbah dosegel 45 zmag ob treh porazih.

Po prvotnih načrtih WBO-ja bi se moral za vstopnico za dvoboj s Smithom mlajšim (26-3, 21 KO) Vlasov najprej pomeriti z rojakom Umarjem Salamovom, a je zaradi pozitivnega testa na koronavirus slednjega omenjeni obračun odpadel. V organizaciji niso želeli čakati (pre)dolgo in se tako odločili ponuditi priložnost Vlasovu, da v neposredni borbi z omenjenim ameriškim borcem reši vprašanje naslednjega imetnika šampionskega pasu v WBO poltežki kategoriji.

"Menim, da sem si to priložnost tudi zaslužil. Ne glede na to, da bi se predhodno moral pomeriti s Salamovom, verjamem, da bom več kot uspešno predstavljal svojo državo v dvoboju s Smithom mlajšim. Želim si prikazati dobro borbo, na koncu pa upam, da bo to dovolj za zmago," še sporoča Vlasov.