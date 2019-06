Vodstvo WBO sporočilo: Usik bo izzval Joshuo ali Ruiza

"Vsi uspehi in dosežki gospoda Oleksandra Usikaso ga privedli do točke, da je postal WBO Super šampion in s tem je prišel do pravice, da postane obvezni izzivalec za pas organizacije WBO," so v kratkem sporočili za javnost sporočili iz omenjene organizacije in tako že potrdili, da se bo Ukrajinec pomeril z zmagovalcem povratne borbe med prvakom Andjyem Ruizommlajšim in Anthonyjem Joshuo. Nesporni vladar kruzerske kategorije v zadnjih letih bi se moral v svoji prvi borbi v težki kategoriji pomeriti s Carlosom Takamom, a je bil zaradi poškodbe prisiljen borbo odpovedati.

Ukrajinec, ki je leta 2018 združil vse glavne pasove v kruzerski kategoriji, bo zagotovo v ring stopil že prej, saj potrebuje nekaj 'kilometrine' v težki kategoriji, preden se pomeri ali z Joshuo ali Ruizom. Omenjena borca naj bi s v povratni borbi sicer pomerila novembra letos, za prizorišče pa naj bi bil izbran londonski Wembley. Joshua je sicer v začetku meseca nepričakovano zabeležil prvi poraz v karieri in ostal brez šampionskih pasov, ko ga je sredi New Yorka z dominantno predstavo povsem zasenčil Ruiz.