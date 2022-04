Volkanovski in Zombi spoštljiva, med ostalimi borci pa je vrelo

UFC-jev borilni spektakel z zaporedno številko 273 se hitro približuje. Večer pred uradnim tehtanjem, ki bo na sporedu čez nekaj ur, so borci na skupni novinarski konferenci opravili še zadnje medijske obveznosti. Medtem ko sta glavna borca večera, Alexander Volkanovski in Čan Sung Jung oziroma Korejski zombi vročo kri pustila za borbo, pa so ostali borci s sočnimi izjavami poskrbeli za dvig napetosti in pričakovanj. UFC 273 lahko v nedeljo v živo gledate na VOYO, prenos se začne ob 4.00.

Glavna borba večera bo med prvakom peresne kategorije Alexandrom Volkanovskim in enim najboljših borcev te kategorije zadnjega desetletja, Čan Sung Jungom. Med Avstralcem, ki bo tretjič branil šampionski pas, in Južnokorejcem, ki se bo drugič v karieri boril za naslov prvaka, vlada spoštovanje, oba borca pa sta pred obračunom zelo samozavestna.

icon-link UFC 273: Volkanovski vs. The Korean Zombie FOTO: VOYO

Volkanovski se zaveda, da je Jung oziroma "Korejski zombi" izjemno trdoživ borec, ki pa ni na njegovem nivoju: "Takoj ko smo izvedeli za poškodbo (Maxa Hollowaya, op. a.), smo pogledali, kdo je na seznamu, in on (Čan Sung Jung, op. a.) je bil eden izmed imen na njem. Veliko je že storil za to kategorijo, že celo večnost se bori v UFC-ju in ostaja na vrhu, tako da je to borba, ki sem si jo vedno želel. Nedvomno je to borba za legendarni status. Zombi je legenda kategorije, jaz pa sem na poti, da to postanem, in sedaj je moj čas." Južnokorejec, ki se v UFC-ju bori že enajsto leto, pa je bil pred borbo tako kot vedno redkobeseden: "Ne vem točno, kaj bo Volkanovski prinesel v oktagon, ker se vsakič prilagodi nasprotniku. Proti Aldu je na primer uporabljal rokoborbo, proti Ortegi je boksal, tako da je vse odvisno od tega, za kaj se bo odločil ... Vem, da bi zmaga vsem ljubiteljem MMA-ja v Južni Koreji pomenila ogromno in da bo moja zmaga velika spodbuda za mnoge mlade borce."

Medtem ko je bilo ob vprašanjih, namenjenih udeležencema glavne borbe večera, v dvorani še povsem mirno, so za glasne vzklike zbranega občinstva poskrbeli odgovori preostalih borcev. Aljamain Sterling, ki se bo v predzadnji borbi večera v povratnem obračunu pomeril z nekdanjim prvakom bantamske kategorije Petrom Janom, je na novinarsko konferenco prišel dobro pripravljen. Američan jamajških korenin, ki se je šampionskega pasu polastil po diskvalifikaciji ruskega borca zaradi nedovoljene brce v glavo, je s seboj prinesel čelado in knjižico z naslovom Pravila mešanih borilnih veščin za butce. "Moral sem priti pripravljen, ker nikoli ne veš, kakšno nelegalno neumnost bo storil Jan," je pripomočke pokomentiral Sterling. "Mislim, da vsi vemo, kakšna oseba je Sterling, vsi vemo, da je navaden klovn. V soboto ga bom uničil," pa je na nasprotnikovo izzivanje odgovoril lastnik začasnega šampionskega pasu Jan.

"Končno bom imel priložnost utišati tega pesjana in to bo zelooo sladko. Jan je težek nasprotnik, ampak 'grozen', umazan borec ... Konec koncev moram samo narediti to, kar znam, v borbo prinesti 'funk', in zmaga bo moja," je za borbo napovedal prvak, ki si po mnenju ruskega nasprotnika ni zaslužil naslova prvaka. "Mislim, da pravi ljubitelji MMA-ja vedo, kdo je pravi prvak kategorije," je še dodal Jan, ki si je ob dolgi Sterlingovi odsotnosti z zmago nad Coryjem Sandhagnom priboril naslov začasnega prvaka bantamske kategorije. Z Rusom se strinjajo tudi mnogi ljubitelji MMA-ja, ki več možnosti v povratni borbi pripisujejo borcu iz Sibirije, a to Sterlinga še dodatno motivira, da obrani naslov in dokaže, da je legitimen prvak: "Kakšen bo naslov v nedeljo zjutraj? Aljamain Sterling šokiral občinstvo in utišal Janove navijače ... Če želite obogateti, stavite na to, ker vam zagotavljam, da se bo to zgodilo."

Čeprav se Gilbert Burns in Hamzat Čimajev v nasprotju z udeleženci zadnjih dveh borb večera ne bosta pomerila za šampionski pas, se zdi, da je njuna borba med ljubitelji MMA-ja najtežje pričakovana. O tem so novinarji tudi vprašali borca, na kar je Burns odgovoril: "Mislim, da je, kajne, Florida? Nočem biti nespoštljiv do prvakov, a midva sva prava moška ... To borbo si ljudje zares želijo videti." V Dagestanu rojeni Šved pa se s tem ni obremenjeval in se je odločil osredotočiti le na nasprotnika: "Hej, uničil bom tega tipa in ga nokavtiral v eni minuti ... Obljubim vam, premajhen je in strah ga je, to se mu vidi v očeh." Ob tem pa je omenil še zanimivo srečanje na hodniku uradnega hotela, kjer sta se dan prej srečala z Brazilcem, ovita v brisače: "Včeraj sem mu rekel, naj pokaže svojo moč, pa je ni mogel. Rekel je le, da jo bo pokazal v soboto, in se obrnil, čeprav sem stal pred njim."

"Prihrani energijo za soboto, brat. Kar sem rekel, bom storil, boš videl," mu ni ostal dolžan Burns, ki je obljubil, da bo Čimajevu pokazal, kaj pomeni biti eden od najboljših desetih borcev. "Ubil ga bom ... z močjo, ki jo imam v rokah. Povsem vseeno mi je, kaj bo naredil, jaz bom vstopil v kletko in ga uničil. Vseeno mi je, kje se bova borila. Če bo borba na tleh, mu bom odprl obraz, če se bova borila stoje, ga bom nokavtiral."

Edini dekleti, ki se bosta pomerila v glavnem delu dogodka, Mackenzie Dern in Tecia Torres, sta bili bolj spoštljivi: "Mislim, da si lahko z zmago pribori borbo za naslov prvakinje, jaz pa bi rada prišla nazaj v zmagovalni ritem, ker sem zadnjo borbo izgubila in potem počasi prišla do statusa prvakinje ter ga ohranila dolgo časa," je dejala Dernova, Torresova pa: "Gledala sem njene prejšnje borbe in vem, da ji borba stoje dela težave, da ji določeni gibi delajo težave ... Mislim, da sem prehitra in predobra, da bi lahko zdržala moj ritem."

Po odpadli borbi med Kelvinom Gastelumom in Nassourdinom Imavovom je UFC v glavni del dogodka uvrstil obračun lahkokategornikov Vinca Pichela in Marka Madsena. 39-letni Američan trenutno beleži tri zaporedne zmage, medtem ko je njegov dve leti mlajši nasprotnik iz Danske v profesionalni karieri še neporažen. Madsen je za 11. zmago v karieri avgusta lani po deljeni sodniški odločitvi premagal veterana Claya Guido, na istem dogodku pa je Pichel po soglasni sodniški odločitvi premagal Austina Hubbarda.

icon-expand Mark Madsen na novinarski konferenci FOTO: AP

Seznam borb, ki si jih lahko v živo ogledate na VOYO: Peresna kategorija: Alexander Volkanovski – Čan Sung Jung Bantamska kategorija: Aljamain Sterling – Peter Jan Velterska kategorija: Gilbert Burns – Hamzat Čimajev Ženska slamnata kategorija: Mackenzie Dern – Tecia Torres Lahka kategorija: Vinc Pichel – Mark Madsen