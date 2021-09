Volkanovski po 'vojni' z Ortego ostaja prvak, Nick Diaz poražen

Alexander Volkanovski in Brian Ortega, ki sta si pred samo borbo izmenjala nekaj krepkih besed, sta v T-Mobile Areni v Las Vegasu prikazala bitko, o kateri se bo še dolgo govorilo. Branilec naslova je v borbi v stoje prevladoval, zadeval boljše udarce, a vse skupaj se je 'zapletlo' v tretji rundi. Ortega ga je spravil na tla in zapretil z izjemno tesnim davljenjem z giljotino.

Volkanovski se je uspel rešiti, a se le nekaj trenutkov pozneje znašel še v poskusu trikotnega davljenja z nogama, po katerem je Ortega še posebej znan. Avstralec se je še enkrat izmuznil iz nevarne situacije, nato pa še pred koncem runde z udarci v parterju skoraj poskrbel za predčasni zaključek. Kljub temu, da je bil ameriški izzivalec precej načet, je zdržal do konca, Volkanovski pa je po soglasni sodniški odločitvi ubranil naslov prvaka.

Precej manj dela je z izzivalko Lauren Murphy imela Valentina Ševčenko. Nesporna vladarka mušje kategorije ni bila niti v enem trenutku v nevarnosti in je tekmico ugnala s tehničnim nokavtom v četrti rundi. Tako je še šestič zapored uspešno ubranila naslov prvakinje in ji počasi že zmanjkuje izzivalk, ki jih v oktagonu še ni premagala.

Vrnitev po šestih letih pa se ni najbolje iztekla za Nicka Diaza. Nekdanji prvak organizacij WEC in Strikeforce ter izzivalec za naslov prvaka UFC v velterski kategoriji je bil, kljub temu, da je poskušal držati visok tempo, proti Robbieju Lawlerju videti kot bleda senca samega sebe. Ne glede na to, da je zadel veliko število udarcev tekmeca ni uspel resneje ogroziti, na koncu pa je po dobri kombinaciji Lawlerja ocenil, da je bilo dovolj. Lawler se je tako Diazu maščeval za poraz izpred 17 let, ali bomo Nicka Diaza še kdaj videli v kletki, pa zaenkrat še ni jasno.

