Volkanovski zamenjal Oliveiro, Usman pa Costo

Eden najtežje pričakovanih UFC-jevih dogodkov je po hitrem postopku dobil povsem drugačno podobo. V manj kot enem dnevu sta bili namreč le 11 dni pred dogodkom opravljeni spremembi tako v predzadnji kot tudi v glavni borbi večera. UFC 294 si boste lahko prihodnjo soboto v živo ogledali na VOYO!

UFC 294 bi morala prvotno nasloviti aktualni in nekdanji prvak lahke kategorije Islam Mahačev in Charles Oliveira. Na borilnem spektaklu, ki bo tako kot skoraj natanko pred letom dni potekal v Etihad Areni v Abu Dabiju, bi morala Rus in Brazilec imeti povratni obračun in s tem za vselej poravnati račune. A se to ne bo zgodilo. Oliveira je namreč le dvanajst dni pred dogodkom na zadnjem težkem treningu staknil globoko rano nad desnim očesom, ki je zahtevala takojšnjo operacijo, nekdanji prvak pa posledično ni nared, da bi se konec prihodnjega tedna boril z borcem, ki ga je pred letom dni prepričljivo premagal. A pri UFC-ju so hitro poiskali rešitev, ki je bržkone še bolj zanimiva.

icon-expand Oliveira je moral zaradi rane nad desnim očesom odpovedati borbo proti Mahačevu FOTO: AP

V Abu Dabi se je že odpravil nesporni prvak peresne kategorije Alexander Volkanovski, ki je brez oklevanja sprejel povratni obračun z Mahačevim in bo imel tako še drugič letos priložnost, da postane šele peti dvojni simultani prvak v zgodovini UFC-ja. Spomnimo, da sta se v eni izmed najboljši borb leta Mahačev in Volkanovski že pomerila na UFC 284, ki je potekal na domačih tleh Avstralca, tokrat pa bo imel prednost domačega terena ruski borec. Februarja je po zelo izenačeni borbi v Perthu slavil Mahačev, ki je takrat prvič branil šampionski pas, tudi drugič pa ga bo branil proti istemu nasprotniku.

"Alex, spoštujem te, da si sprejel borbo v tako kratkem času, vendar tega po borbi ne uporabljaj kot izgovor," je na menjavo nasprotnika prek družbenih omrežij že odgovoril Mahačev, ki grenkobe poraza ne pozna že od oktobra 2015.

A to še zdaleč ni vse, saj je tik zatem prišlo še do menjave v predzadnji borbi večera. Paulo Costa, ki bi se moral pomeriti s Hamzatom Čimajevim, je tako kot njegov rojak moral borbo odpovedati zaradi zdravstvenih razlogov. Costa je moral pred tremi tedni zaradi burzitisa na desnem komolcu opraviti operacijo, po kateri je navijače miril, da se bo kljub temu boril in je tudi že odpotoval v Združene arabske emirate. Tam pa je kmalu izvedel slabo novico. Zdravniški pregled je pokazal, da je na treningih staknil bakterijo rodu stafilokok, zaradi česar je moral na okuženem komolcu opraviti še drugo (v petek pa bo opravil še tretjo) operacijo. UFC-jevi zdravniki so mu posledično prepovedali nastop na UFC 294 in iskanje novega nasprotnika za neporaženega Čimajeva se je začelo.

Ker je Čimajev tudi uradno prestopil v srednjo kategorijo, v kateri se je sicer že večkrat boril, naj bi pri UFC-ju sprva možnost ponudili nekaterim rangiranim borcem te kategorije. Po poročanju ameriških medijev sta borbo zavrnila tako Marcin Vettori kot Jared Cannonier. Borbo pa je nato sprejel nekdanji prvak velterske kategorije Kamaru Usman, ki se je bil že pred časom pripravljen pomeriti s Čečenom, ki bo tokrat prvič nastopal pod zastavo Združenih arabskih emiratov, a je takrat želel, da borba poteka v velterski kategoriji. Nekdanji prvak velterske kategorije se bo tako prvič boril v srednji kategoriji, po poročanju ameriških medijev pa bo nagrada ob morebitni zmagi velika. S tem ni mišljena le finančna nagrada, ki jo bosta s poznim sprejemom borbe deležna Volkanovski in Usman, temveč naj bi si zmagovalec borbe med Čimajevim in Usmanom zagotovil status prvega izzivalca v srednji kategoriji in se posledično ob prvi možni priložnosti pomeril z novopečenim prvakom Seanom Stricklandom.

Za konec šokantnega dne organizacije UFC je poskrbelo še sporočilo za javnost, ki ga je pozno zvečer objavila Ameriška protidopinška agencija (USADA). Od prvega januarja prihodnjega leta namreč ne bo več sodelovala z UFC-jem, potem ko ameriška organizacija ni pristala na podaljšanje sodelovanja. Za zdaj še ni znano, kako, če sploh, bo UFC od 2024 borce testirala na uporabo prepovedanih substanc. Presenetljiva novica je prav tako odjeknila le dan po tem, ko se je sloviti Conor McGregor, čigar povratek v oktagon ljubitelji mešanih borilnih veščin čakajo že od julija 2021, naposled le vrnil v bazo USADA-e, katere del mora biti vsaj šest mesecev, preden lahko svoje veščine znova pokaže v uradno sankcioniarni borbi.

