VOYO: Bivol namerava obdržati šampionski pas

Bivol bo branil naslov svetovnega prvaka različice WBA v poltežki kategoriji. "Hvala Joeju Smithu in njegovi ekipi, da je sprejela ta dvoboj. Menim, da bo to super borba, vendar šampionski pas bom obdržal,"je na predstavitvi dvoboja proti Joeju Smithu mlajšemu povedal Kirgistanec, ki sicer boksa pod rusko zastavo.

Dmitrij Bivol je borec klasične ruske šole boksa, ki zagovarja popolno tehniko in je podkrepljena z močnimi udarci. V svoji uspešni karieri, do zdaj še ni izgubil profesionalnega dvoboja, od 15. nasprotnikov pa jih je kar enajst nokavtiral, je večkrat dokazal kako kakovosten borec je. Čeprav je zadnja dva obračuna končal po sodniški odločitvi, pa je tekmece premagoval ekspresno hitro.

Kljub izkazanemu spoštovanju pa je Bivol nekoliko razočaran, da se ne more pomeriti z boljšim tekmecem. Večina najboljših boksarjev na svetu v poltežki kategoriji ima namreč podpisano pogodbo za borbe z ameriško športno televizijo ESPN. Sam pa se je zavezal, da bo s tekmeci obračunaval na novo ustanovljeni spletni platfomi DAZN.

Kljub temu Joe Smith mlajši ni boksar, ki bi ga podcenjeval. Američan ima 24 zmag, ena od teh je proti legendarnemu boksarju Bernardu Hopkinsuz nokavtom, in le dva poraza. V lasti je ime šampionski pas mednarodnega prvaka, ki pa ga je sicer izgubil proti Sullivanu Barreraju po soglasni odločitvi.

"Zame je to velika priložnost, ki jo nameravan popolnoma izkoristiti. Hvala Bivolu in ostalim za to priložnost. V karieri sem imel veliko vzponov in padcev, vendar tokrat bom 100-odstotno pripravljen in upam, da bom domov odnesel naslov prvaka," je o svoji priložnosti in možnostih povedal Smith.

Smith je nevarec borec, saj zna udariti, kar je dokazal v svojih zmagah, saj je nokavtiral 20 nasprotnikov, nazadnje Melvina Russella v prvi rundi.

Prenos borbe si boste lahko 10. marca ogledali na VOYO, kjer najdete tudi minule borbe, v tem trenutku morda najboljšega boksarja v poltežki kategoriji, Dmitrija Bivola.