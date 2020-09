VOYO: Bo Adesanya uresničil napovedi in 'uničil' izzivalca Costo?

Predsednik UFC-ja Dana White si pošteno mane roke, saj se zaveda, da bo tokratna borilna poslastica na Fight Islandu med aktualnim svetovnim prvakom srednje težavnostne kategorije Israelom Adesanyo in glavnim izzivalcem Paulom Costo organizaciji prinesla visoko gledanost prek televizijskih ekranov in spletnih platform ter posledično lep zaslužek.

Novozelandski borec nigerijskih korenin bo branil naslov proti 'lačnemu' Brazilcu, ki odkrito napoveduje boj za zmago. "Prepričan sem, da ga lahko prelisičim in odvzamem šampionski pas. To bo boj za 'življenje in smrt', nikomur ne bo prizanešeno, na koncu pa upam, da bom deležen še kančka športne sreče za največjo zmago v dozdajšnji karieri," se Costa veseli obračuna z Adesanyo, ki bo na drugi strani kot vselej skozi borbo iskal šibke točke nasprotnika. "V zadnjem času veliko preveč govori (Paulo Costa, op. a.), a bomo videli, kako bo vse skupaj delovalo v oktagonu. Sem prvak in storil bom vse, da to tudi ostanem po borbi s Costo. Ne vidim načina, kako bi me lahko presenetil, le na svoji prepoznavni ravni moram biti in potem se mi za epilog borbe ni treba bati," pravi Adesanya, ki bo tako kot Costa v oktagon na Fight Islandu v Abu Dabiju vstopil kot še neporažen borec (19 zmag).



Ob omenjenem dvoboju bomo deležni še enega obračuna za naslov svetovnega prvaka v poltežki kategoriji, in sicer med glavnima izzivalcema Dominickom Reyesom in Janom Blachowiczem,po tem ko se je po prehodu v višjo težavnostno kategorijo naslovu odrekel donedavni prvak Jon Jones.



Seznam borb na UFC 253:

Srednja kategorija (za naslov prvaka):

- Israel Adesanya (prvak) vs. Paulo Costa (izzivalec)

Poltežka kategorija (za naslov prvaka):

- Dominick Reyes vs. Jan Błachowicz

Mušja kategorija:

- Kai Kara-France vs. Brandon Royval

Ženska bantamska kategorija:

- Ketlen Vieira vs. Sijara Eubanks

Dogovorjena telesna teža do 68,04 kg:

- Hakeem Dawodu vs. Zubaira Tukhugov