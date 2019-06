Cejudo nov dvojni prvak, Ševčenkova z brutalnim nokavtom ustavila Eyevo

Težko pričakovano borbo za izpraznjen naslov bantamskega prvaka UFC (TJ Dillashaw je padel na dopinškem testu in ostal brez šampionskega pasu) je precej bolje začelMarlon Moraes (22 zmag, 6 porazov, 1 neodločena borba). Brazilec je z brcami v nogo uspel umiriti Henryja Cejuda (15 zmag, 2 poraza) in je dominiral v prvi rundi. Med premorom je nekdanji olimpijski prvak v rokoborbi spremenil taktiko, napadel tekmeca in prevzel nadzor na borbo. Z boksarskimi tehnikami in udarci s koleni je Moraesa spravil v težave, delo pa je zaključil v tretji rundi. Moraesa je uspel spraviti na tla in po nekaj močnih udarcih v parterju je glavni sodnik borbo prekinil. Cejudo je tako postal šesti dvojni šampion v zgodovini UFC, po koncu borbe pa je kot morebitne naslednje tekmece izpostavil Dominicka Cruza, Urijaha Faberjain Codyja Garbrandta, ni pa izključil niti selitve v peresnolahko kategorijo in lova na nov šampionski pas. Če bi mu to uspelo, bi postal šele prvi borec v zgodovini z naslovom prvaka v treh različnih težnostnih kategorija v organizaciji UFC.



V predzadnji borbi večera je Valentina Ševčenko (17 zmag, 3 porazi) s fantastično predstavo ubranila naslov prvakinje v mušji kategoriji. Borka iz Kirgistana je izzivalko Jessico Eye (14 zmag, 7 porazov) presenetila v prvi rundi in jo dvakrat zrušila na tla, kjer je mirno nadzirala dogajanje. Na začetku runde je Ševčenkova dvakrat dobro zadela z brco v telo, nato pa je, ko je Eyeva pričakovala še en enak udarec, brco usmerila v glavo in Američanka je obležala na tleh. Ševčenkova je tako uspešno ubranila šampionski pas, ki ga je osvojila z zmago proti Joanni Jedrzejczyk.



V borbi pred tem, ki so jo mnogi pred samim dogodkom označili za poslastico na UFC 238, jeTony Ferguson (25 zmag, 3 porazi) premagal Donalda Cerroneja (36 zmag, 12 porazov) in vpisal še 12 zaporedno zmago. Ferguson je začel nekoliko bolj počasi, a v drugi rundi dvignil ritem. S serijami udarcev je zadeval 'kavboja', ki mu je vse bolj otekalo desno oko. To je bilo pred tretjo rudno povsem zaprto, zaradi česar je zdravnik borbo prekinil. Ferguson je tako vknjižil novo pomembno zmago, s katero si je zagotovil mesto prvega izzivalca za šampionski pas lahke kategorije, ki ga ima v lasti Habib Nurmagomedov in ga bo branil proti Dustinu Poirierju.



Posnetek vseh borb si lahko ogledate na VOYO.

Izidi borb UFC 239:

Henry Cejudo vs. Marlon Moraes

Zmaga Cejuda s tehničnim nokavtom v tretji rundi.

Valentina Ševčenko vs. Jessica Eye

Zmaga Ševčenkove z nokavtom v drugi rundi.

Tony Ferguson vs. Donald Cerrone

Zmaga Fergusona po sodniški prekinitvi po koncu druge runde.

Jimmie Rivera vs. Petr Yan

Zmaga Yana po soglasni sodniški odločitvi.

Tai Tuivasa vs. Blagoy Ivanov

Zmaga Ivanova po soglasni sodniški odločitvi.