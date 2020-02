VOYO: Bo Jon Jones potrdil 'status nedotakljivega' tudi proti Reyesu?

Tudi Jones na drugi strani je prepričan v svoj uspeh. "Z ekipo smo dobro analizirali nasprotnikove predhodne borbe in se nanj temeljito pripravili. Menim, da je napočil čas za pravo, moško borbo, v kateri želim biti v prednosti od uvodnega gonga dalje. Tako jaz kot on (Dominick Reyes, op. p.) imava svoje prednosti in slabosti, a zmagal bo tisti, ki bo znal svoje prednosti unovčiti v oktagonu," je prepričan 32-letni šampion.



Zelo zanimivo bo tudi v ženski konkurenci, natančneje v mušji kategoriji, v kateri se bosta za naslov svetovne prvakinje pomerili branilka naslova, neustrašna Valentina Shevchenko, in izzivalka Katlyn Chookagian. V moški težki kategoriji pa bomo priča debitantskemu nastopu Ilirja Latifija, ki bo imel v Derricku Lewisu izredno zahtevnega tekmeca.



Seznam borb na UFC 247:

1. Jon Jones vs Dominick Reyes (za naslov svetovnega prvaka v poltežki kategoriji);



2. Valentina Shevchenko vs Katlyn Chookagian (za naslov svetovne prvakinje v mušji kategoriji);



3. Juan Adams vs Justin Tafa (težka kategorija);



4. Derrick Lewis vs Ilir Latifi (težka kategorija);



5. Mirsad Bektić vs Dan Ige (lahka kategorija).