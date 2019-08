VOYO: Boksarski spektakel iz Čeljabinska: Kovalev brani, Yarde napada

Otočan Anthony Yarde je mnenja, da gre za boj med izkušnjami in mladostjo, ki ga bo rade volje odločil z nokavtom. A njegov nasprotnikSergej Kovalev ga svari, da ne gre delati računov brez krčmarja. "To bo boj med izkušnjami in mladostjo. Izkušnje bodo igrale pomembno vlogo, a najbolj pomembno bo to, kako se boš izkazal ta večer," je prepričan Britanec, ki se spogleduje s svojo prvo šampionsko lovoriko. A naloga bo vse prej kot lahka, prihaja namreč na sovražno ozemlje: "Vesel sem, da sem se vzpel do tega nivoja in skušal bom iztržiti kar največ. Osredotočil se bom nase, dal bom vse od sebe, da se borba konča z nokavtom. Zdi se mi, da prav to potrebujem za zmago."