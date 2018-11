Borilni spektakel leta: Jurišič, Baković, Bečirovič in Ratajceva branijo čast Slovenije

Bečirović za naslov svetovnega prvaka Eden najboljših in prepoznavnih slovenskih borcev Miran Fabjan je pod eno streho spravil 13 dvobojev, v osrednjih vlogah pa Jasmin Bečirović , Uroš Jurišič , Tajda Ratajc , Andrej Bakovič in številni drugi. Na borilnem spektaklu z nazivom Legends Collide bo imel poslovilni boj Bečirović, ki se bo v slovesu pred domačim občinstvom pomeril za naslov svetovnega prvaka v K-1 v kategoriji do 95 kilogramov proti Tihomirju Brunerju . Pripadla mu bo zadnja borba večera. "Vsega lepega je enkrat konec. Vsaka stvar se konča, razen ljubezen. Enkrat mora biti konec. Družina je ves čas ob meni, me podpira. Moram ji nekaj vrniti, to je pošteno od mene," je uvodoma na novinarski konferenci ob naznanitvi borbe dejal Bečirović, ki je leta 2004 na svetovnem prvenstvu v tajskem boksu osvojil srebro.

Jurišič lovi sanje

"Borim se za naslov, na to sem osredotočen. Borba pred domačimi, prijatelji je dodatna motivacija," je dodal primorski borec. Slovenski avditorij bo lahko videl na delu Jurišiča, Ljubljančana z neomadeževano kariero, v kateri je v devetih borbah prav tolikokrat zmagal, Jurišič si nadeja, da po spektaklu v Kopru kariero nadaljeval v seriji mešanih borilnih veščin UFC. V Kopru ga po pravilih MMA čaka Shota Gvasalia. Fabjan je odkrito priznal, da ni enostavno dobil Jurišičevega nasprotnika.

"Evropski borci se ga bojijo kot hudič križa. Nihče se ne želi boriti. Sto ponudb smo poslali. Ko je kdo rekel, da se bo boril, je pogledal video, in si premislil," je pojasnil Fabjan. Jurišič je veselpriložnosti borbe pred domačim občinstvom, kar je zmeraj cenil. Ljubljančan ima v glavi, da bo to njegova zadnja borba pred vstopom v UFC, tudi če ne bo, zanj ne bo konec sveta."Vrhunsko, vrhunsko sem pripravljen. Upam, da grem potem v UFC. Pričakoval sem, da bom tam že prej. Prej ali slej bom v UFC, vseeno mi je kdaj. Treniral bom in pripravljen bom. Moj cilj je, da bi bil en dan zvezda UFC. Za to bom delal," o ciljih pravi Jurišič, ki je glavnino priprav opravil v ZDA, zaključek ga čaka v Zagrebu.

Spored borb:

1. Abdinejad Merhad vs. Kirilo Bistro – tajski boks 3x3 min do 65 kg

2. Adam Kapić vs. Milan Nakić – MMA 3x5 min do 90 kg

3. Nicola Destro vs. Aleksander Stankov – K-1 3x3 min do 85 kg

4. Rudolf Pavlin– Siniša Kondić – MMA 3x5 min do 93 kg

5. Azdren Krasniqi - Ognjen Rauković – K-1 3x3 min do 70 kg

6. Dragan Cimeša – Mitat Isteri – K-1 3x3 min do 70 kg

7. Rok Štrucl– Strahinja Mitrić – K-1 3x3 min +95kg

8. Mladen Kujundžić – Francesco Xhaja – K-1 3x3 min +95kg

9. Tajda Ratajc – Hara Dimitroula – MMA 3x5 min do 53 kg

10. Andrej Baković – Stefan Marković – Boks, 6x3 min, velterska kat.

11. Uroš Jurišič – Šota Gvasalia – MMA 3x5 min, do 77 kg

12. Jasmin Bečirović – Tihomir Bruner – K-1 3x3 min, za naslov svetovnega prvaka WFMC

*v odebeljen tisku so vsi slovenski borci