VOYO: Covington pred borbo: Veliko borcev se boji spodrsljaja, sam s tem nimam težav

Američan je bil v soju luči zaradi strupenih puščic, ki jih je usmeril proti šampionu. Usmanov menedžer je pred letom dni izgubil življenje po domnevnem srčnem infarktu, Covington pa ni varčeval z besedami in je poudaril, da bo Robinson borbo gledal naravnost s pekla. S tem je bil deležen številnih kritik, tudi s strani Robinsonove družine, zaradi česar se je med vrsticami tokrat želel opravičiti.

"Že od nekdaj sem povsem stvaren in ni me strah povedati, kako je. V večini je vse kar povem res in če so nekateri preveč čustveni, naj vedo, da to ni Ultimate Feelings Championship temveč Ultimate Fighting Championship. Kar delam, delam zato, da tržim borbo,"je skesano priznal Covington, ki je na tiskovno konferenco prišel kar v živahni oranžni obleki in s knjigo Donalda Trupnamlajšega v rokah.