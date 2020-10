VOYO: Ema Kozin v borbi kariere. Bo kos 'Morilskemu bonbonu'?

'Princeska' je sicer do sedaj med profesionalkami dobila vseh 19 borb, od tega deset z nokavtom. Urugvajka Chris Namus, ki se je drži vzdevek 'Morilski bonbon', se na drugi strani pri 33 letih lahko pohvali s precej več izkušnjami kot Kozinova, med profesionalkami je namreč opravila že 30 dvoboj, 25-krat je zmagala, petkrat pa zgubila, a le enkrat predčasno.

Borba Eme Kozin in Chris Namus je borba večera, kar pomeni, da bo na sporedu kot zadnja. V še eni zanimivem obračunu se bosta v predzadnji borbi večera pomerili mladi boksarki, in sicer domačinka Jessica Schadko (19 let) in Irka Katelynn Phelan (20 let), ki se bosta udarili za izpraznjene pasove velterske kategorije.