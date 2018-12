VOYO: Fury želi vrniti šampionski pas, boksarska 'porota' več možnosti pripisuje Wilderju

Nekdanja težkokategornika in velika šampiona Evander Holyfield in Lennox Lewis, ki sta sodelovala v zanimivi debati ob okrogli mizi z gostiteljem pogovora Jimyjem Grayjem, sta prepričana, da bi močna desnica Deontaya Wilderja utegnila prevesiti tehtnico na stran aktualnega prvaka po različici WBC.



Po drugi strani pa mu bo nasproti stal neustrašni otočan Tyson Fury, ki še danes meni, da je pred tremi leti nezasluženo izgubil šampionski pas, zato gre v nedeljo zgodaj zjutraj od 3. ure dalje z neposrednim prenosom na VOYO pričakovati neizprosen boj za vsak milimeter ringa v losangeleškem Staples Centru. "V boksu se nikoli ne ve, kaj se bo zgodilo. Vsemu spoštovanju navkljub do Tysona Furyja pa vseeno meni, da bi moral Wilder izkoristiti določene prednosti v odnosu do Britanca. Ima strašansko močno desnico, ki lahko pokosi kateregakoli boksarja na svet," v pričakovanju dvoboja pravi boksarska legenda v težki kategoriji Evander Holyfiled, ki v isti sapi poudarja, da v primerjavi s Furyjem Wilder 'trpi' pomanjkanje izkušenj.