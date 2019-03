VOYO: Jones računa na 'srečno' trinajstico, Smith brez pravega načrta

Smith priznava, da pravega načrta za zmago nima, a se zaveda, da če mu uspe eno največjih presenečenj v zgodovini UFC, bo moral svoj uspeh ponoviti. Prav gotovo je, da bo Jones ob morebitnem porazu povsem upravičeno zahteval revanšo.

"Pripravljen sem se z njim boriti dvakrat. Po pravici povedano, to pričakujem," je dejal Smith pred borbo. Strah ga je le v primeru, da mu ne uspe osvojiti naslova prvaka: "To je edini strah. Kaj bo potem? Je to to? Kaj se bo zgodilo sedaj? O tem sem že razmišljal, a s tem se bom bolj podrobno ubadal po tekmi. Več kot očitno nisem videti kot nekdo, ki ima načrt."

To bo že trinajsta šampionska borba za Jonesa, doslej pa so se vse iztekle v prid 31-letnika. Le nekaj izzivalcev je v resnici ogrozilo naslov dominantnega borca poltežke kategorije, bo Smithu le uspelo 'spoditi' Jonesa s prestola?

Spored borb:

Jon Jones vs. Anthony Smith; borba za naslov prvaka v poltežki kategoriji

Tyron Woodley vs. Kamaru Usman; borba za naslov prvaka v velterski kategoriji

Ben Askren vs. Robbie Lawler

Tecia Torres vs. Weili Zhang

Cody Garbrandt vs. Pedro Munhoz