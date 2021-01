Zgodovinski večer: Jurišić brez strahu nad Musaeva

'Ne čuti strahu pred spopadom z morilcem'

"Jurišić v KSW prihaja z veliko pompa in kot nekdo, ki ga imajo številni za enega najbolj vročih borcev, ki so bili na voljo na tržišču,"so pred sobotnim spopadom zapisali na uradni spletni strani KSW. "Njegov cilj je prevzeti veltersko kategorijo KSW. Čeprav spoštuje Musaeva in njegove sposobnosti, Jurišić pogleduje proti osvojitvi pasu in temu, da s prestola vrže Roberta Soldića, borca, s katerim ima nekaj zgodovine."

Omenjajo njegove naslove v Titan FC in zadnji odmeven uspeh na Bellator 247, kjer je v prvi rundi slavil po predaji Walterja Gahadze. Dodali so, da četudi prihaja z Balkana, že ima leta izkušenj po treniranju z izjemnimi talenti American Top Teama.

"Zato tudi ni presenečenje, da ne čuti strahu pred spopadom z morilcem," so dodali pri KSW.

Zgodovinski nastop Jurišića na KSW 58 in ostale najzanimivejše obračune iz Lodža boste lahko od 20. ure naprej pospremili samo na VOYO.