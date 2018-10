V ŽIVO na VOYO: Kmalu bo jasno: Kautondokwa ali Andrade?

To bo prva borba 33-letnega Namibijca izven afriških meja, zato je želja po zmagi še toliko večja. "To je velika priložnost zame in sprejemam jo z obema rokama,"je dejal Kautondokwa in priznal, da je v celoti pripravljen na težko preizkušnjo: "Rad bi dodal Demetriusa k svojemu nokavt seznamu."

Spored borb:

Katie Taylor vs. Cindy Serrano; borba za naslov svetovne prvakinje v lahki kategoriji po verzijah IBF/WBA

Kid Galahad vs. Toka Kahn Clary; borba v peresno lahki kategoriji

Tevin Farmer vs. James Tennyson; borba za naslov v peresno lahki kategoriji po verziji IBF

Demetrius Andrade vs. Walter Kautondokwa; borba za naslov srednje kategorije po verziji WBO