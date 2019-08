VOYO: Kownacki bi rad v 'domačem' Brooklynu Arreolo premagal z boljšim stilom kot Wilder

Zaradi telesne nepripravljenosti je moral Poljak odpovedati obračun, ki bi ga morda postavil na zemljevid slavnih, zaradi česar, kot sam pravi, se je naučil lekcije. "Dobil sem neprecenljivo lekcijo in zdaj bom med borbami ostajal v formi," je povedal. "Seveda bi si želel, da bi za takšen obračun treniral polnih 12 tednov, da bi bil karseda dobro pripravljen, toda če se kdaj takšna situacija ponovi, bom pripravljen za obračun," je dodal Kownacki.

Ta se rad primerja tudi z prvim ameriškim težkokategornikom ta hip Deontayem Wilderjem. "Z dvema, s katerima se je boril Wilder, sem boksal: Artur Szpilka in Gerald Washington. Wilder je za Szpilko potreboval deset rund, da ga je nokavtiral, medtem ko sem se jaz sprehodil (slavil je v četrti rundi, op. p.). In podobno je bilo z Geraldom Washingtonom. Nokavtiral sem ga v drugi rundi. Moja naslednja borba je Chrisa Arreola, proti kateremu je boksal tudi Wilder. Isto nameravam narediti z njim: sprehoditi se čezenj. Mislim, da če ga premagam v boljšem stilu kot Wilder, bo to dobro sporočilo," je prepričan 30-letnik, ki sliši na vzdevek Babyface, zase pa pravi, da je najboljši težkokategornik ta hip.

Povsem drugačno razmišljanje ima ameriški boksar mehiških koreninChris Arreola (v originalu Cristobal Arreola), čigar kariera je pri 38 letih že v pozni jeseni. "Če izgubim ta obračun, se bom upokojil, preprosto in jasno," je pred obračunom z Kownackim, ki si ga boste lahko na VOYO ogledali v živo v nedeljo ob 2. uri zjutraj, povedal Arreola (38-5-1). "Obožujem boks in želim si, da si me ljudje zapomnijo kot prvaka težke kategorije. Verjamem, da imam še vedno sposobnosti, da mi to uspe," je povedal Arreola, ki se je v karieri trikrat boril za naslov prvaka, vselej ostal praznih rok.