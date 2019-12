To noč bosta v ringu stala Gervonta Davis in njegov izzivalec v lahki kategoriji Yuriorkis Gamboa Toledano. Neporaženi Američan in izkušeni kubanski boksar se bosta potegovala za prosti šampionski pas različice WBA v lahki kategoriji. Davis je imel pred obračunom obilico težav z odvečnimi kilogrami in je dovoljeno težo dosegel šele v drugem poskusu tehtanja. Prenos atraktivne borbe si boste ob 3.00 na VOYO.

Boks: Davis vs Gamboa