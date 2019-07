Santos namučil Jonesa, Masvidalu najhitrejši nokavt v zgodovini UFC

Tudi v zadnji rundi je iskal zaključek, a izkušeni Jones ni storil napake. Na drugi strani pa je tudi šampion prejel več močnih udarcev v levo nogo, zaradi česar je oktagon zapustil celo ob pomoči predstavnikov svojega moštva. Vseh pet rund je bilo sicer izenačenih, še najbolj očitno je v tretji prevladoval Jones, a po 25 minutah borbe odločitve ni bilo, tako da so o zmagovalcu odločali sodniki. Dva sodnika sta zmago s 48 : 47 pripisala Jonesu, en sodnik pa je bil z enakim rezultatom naklonjen Santosu. "Bones" je tako po deljeni odločitvi ubranil šampionski pas, gledalcem pa se je po koncu borbe opravičil za nekoliko bolj previdno predstavo.

Masvidal šokiral Askrena z najhitrejšim nokavtom v zgodovini

Razloga za kakršnokoli opravičilo pa ni imela Amanda Nunes (18 zmag, 4 porazi). Brazilska levinja je namreč že v prvi rundi opravila z izzivalko Holly Holm (12 zmag, 5 porazov). Po začetnem otipavanju je Nunesova tekmico zadela z brco glavo, delo pa zaključila na tleh. S tem je upravičila sloves najboljše borke vseh časov. Nunesova ima ob šampionskem pasu bantamske kategorije, ki ga je proti Holmovi uspešno ubranila že četrtič, v lasti še šampionski pas peresnolahke kategorije. Slednjega je osvojila z zmago protiCris Cyborg.

Za potezo večera pa je poskrbel Jorge Masvidal(34 zmag, 13 porazov). 34-letni borec s Floride se je udaril z Benom Askrenom (19 zmag, 1 poraz, 1 NC), ki do tega obračuna še ni poznal poraza in je pred samo borbo s številnimi zbadljivkami Masvidalu več kot očitno prišel pod kožo. 'Gamebred' je jezo na tekmeca stresel v oktagonu. Ob prvem zvoku sirene se je zapodil proti Askrenu, ga zadel z 'letečim kolenom' in nekdanjega ameriškega olimpijskega reprezentanta v rokoborbi nokavtiral po vsega petih sekundah. To je tudi najhitrejši nokavt v zgodovini organizacije UFC, z zmago pa se je Masvidal približal borbi za šampionski pas v velterski kategoriji, ki ga ima v lasti Kamaru Usman.

Posnetek vseh borb si lahko ogledate na VOYO.

Izidi borb UFC239:

Jon Jones vs. Thiago Santos

Po deljeni sodniški odločitvi.

Amanda Nunes vs. Holly Holm

Nokavt v prvi rundi.

Jorge Masvidal vs. Ben Askren

Nokavt po petih sekundah borbe.

Luke Rockhold vs. Jan Blachowicz

Nokavt v drugi rundi.

Diego Sanchez vs. Michael Chiesa

Po soglasni sodniški odločitvi.