VOYO: V Londonu boksarski spektakel, vrhunec pa dvoboj Whyte-Chisora

Dillian Whyte (24-1-0, 17 KOs) in Dereck Chisora (29-8-0, 12 KOs) spadata med najboljše britanske težkokategornike. Pred dvema letoma sta v Manchestru uprizorila eno najbolj atraktivnih predstav, kjer je po 12 rundah po deljeni sodniški odločitvi zmago odnesel Whyte. V soboto, 22. decembra, se bosta borila v londonski O2 Areni. V ring prihajata na krilih zmag, Chisora je nazadnje premagal trdoživega Carlosa Takama, Whyte pa ima za seboj dve veliki zmagi nad nekdanjima prvakoma Lucasom Brownomin Josephom Parkerjem. Upamo in le želimo lahko ponovitev dvoboja izpred dveh let.