VOYO: Masvidal obljublja Diazu: Če zdržiš vse, kar ti pripravljam, bom snel klobuk pred teboj

Borca sta uspešno prestala zadnje tehtanje in se bosta v nedeljo zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času pomerila za novonastali šampionski pas za 'najbolj zlobnega pesjana'.

Spomnimo: po zadnjem slavju letos poleti je Nate Diaz jasno in glasno izzval Masvidala na dvoboj, ki ga je ta brez oklevanja tudi prejel. Na zadnji novinarski konferenci pred skupinskim tehtanjem je bil Diaz precej bolj redkobeseden v primerjavi z razpoloženim Masvidalom, ki komaj čaka začetek dvoboja v kultnem Madison Square Gardnu. "To bo brez dvoma eden od najbolj nepredvidljivih dvobojev v zadnjem obdobju. Oba sva tehnično, taktično in fizično na dovolj visoki ravni, da bova storila vse za nov borilni spektakel. Da bodo ljudje še mesece za tem govorili o tej borbi. Zase lahko povem, da je cilj zgolj eden - premagati Nata Diaza," je še pristavil Jorge Masvidal.