VOYO: Mika ga vrnitev v lahko kategorijo, a le, če bi se pomeril z McGregorjem

V Blue Cross Areni se bosta za čast in slavo pomerila Rafael dos Anjos in Kevin Lee , za slednjega bo to prva borba v velterski kategoriji, Brazilec pa bo z zmago skušal zaceliti rane po zadnjih dveh porazih. Čeprav že dve leti pluje v velterski kategoriji, je dos Anjos priznal, da bi se bil, ob dobrem nasprotniku, pripravljen vrniti v lahko kategorijo, hitro bi ga lahko s svojim vabilom premamil razvpiti Conor McGregor .

"S Conorjem bi se morala pomeriti že dvakrat. A nikdar ni prišlo do tega. Najin prvi obračun je bil odpovedan, saj sem si dva tedna prej zlomil nogo. Prav tako bi se morala pomeriti v Braziliji za naslov začasnega prvaka velterske kategorije, vsaj to mi je prišlo na ušesa. Če bi me o najini novi borbi obvestili vsaj tri, štiri mesece prej, mislim, da bi se lahko žrtvoval," je na tiskovni konferenci pred obračunom pojasnil RDA.

Spored borb:

Rafael dos Anjos vs. Kevin Lee

Neil Magny vs. Vicente Luque

Aspen Ladd vs. Sijara Eubanks

Antonio Carlos Junior vs. Ian Heinisch

Charles Oliveira vs. Nik Lentz

Davi Ramos vs. Austin Hubbard