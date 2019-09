VOYO: Nurmagomedov v boj za naslov prvaka s Poirierjem

UFC 242: Khabib vs Poirier

Privrženci MMA (mešanih borilnih veščin) nestrpno pričakujejo borilni spektakel UFC 242. V oktagon se v Abu Dabiju vrača nepremagani šampion Khabib Nurmagomedov, ki bo naslov prvaka v lahki kategoriji branil proti Dustinu Porierju.V Združenih arabskih emiratih bo na sporedu spektakel, ki ga lahko spremljate tudi na VOYO.

Nurmagomedov se po skoraj letu dni (nazadnje je lani oktobra v epskem obračunu v Las Vegasu povsem zasenčil razvpitega Conorja McGregorja), vrača v oktagon in favorit na stavnicah, saj prednost za zmago pripisujejo prav neustrašnemu Dagestancu. O bližajočem se dvoboju z Poirierjem Khabib govori z izbranimi besedami."Tako kot vsaka druga borba, bo tudi ta specifična in zahtevna. Dustin je odličen borec, o tem ni nobenega dvoma, toda želim si ostati nepremagan tudi po omenjenem obračunu v Abu Dabiju. Vsak ima svojo taktiko, svoje želje oziroma načrte, a zmagovalec bo na koncu le eden od naju. V našem taboru verjamemo, da bom to jaz. Gotovo pa je, da Dustin Poirier predstavlja največji izziv v moji dozdajšnji karieri."