VOYO: Pred boksarskim obračunom leta poznavalce skrbi Joshuova teža

Joshua (desno) in Ruiz Jr. ob promotorju Eddieju Hearnu na zadnji novinarski konferenci.

Le največji so izgubili naslov svetovnega prvaka in si ga nato spet priborili. Anthony Joshuase lahko v soboto pridruži velikanom boksa Muhammadu Aliju, Lennoxu Lewisuin Evanderju Holyfieldu, a bo moral najprej opraviti z Američanom Andyjem Ruizom Jr., ki je junija v newyorški dvorani Madison Square Garden pripravil enega največjih presenečenj v zgodovini športa.

Američan v savdski Diriji na obrobju glavnega mesta Riada še zdaleč ne bo pod takšnim pritiskom kot Britanec, za katerega bi bil morebiten poraz morda celo usoden, ko gre za nadaljevanje kariere na najvišji ravni.

Costello: Tokrat bo Joshua bolj potrpežljiv

"Trideset let sem na poti za BBC in ta borba bo med najboljšimi šestimi dogodki, ki sem jih pokrival," napoveduje komentator radia BBC 5 Live Mike Costello. Stavnice več možnosti pripisujejo Joshui (kvota približno 2,25), medtem ko Ruiza Jr. tudi tokrat vidijo kot izzivalca (3,0). A tokrat bo, vsaj uradno, v vlogi branilca naslova, saj je Joshui v New Yorku odvzel šampionske pasove.

"Gotovo obstaja bojazen, da se Joshuova odpornost na udarce ne bo izboljšala na tej stopnji kariere, a verjamem, da bo tokrat bolj potrpežljiv, ko bo uspešen s svojo močjo z večje razdalje, kar bo ključno," dodaja Costello.