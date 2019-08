VOYO: 'Sam sebi pravi lev, a zame je bolj mucek kot karkoli drugega'

Kovalev: "Načrt je tak: zbrati želim vse pasove in postati absolutni prvak. V naši diviziji so štirje prvaki in prav bi bilo preveriti, kdo je najmočnejši."

"To bo boj med izkušnjami in mladostjo. Izkušnje bodo igrale pomembno vlogo, a najbolj pomembno bo to, kako se boš izkazal ta večer," je prepričan Britanec, ki se spogleduje s svojo prvo šampionsko lovoriko. A naloga bo vse prej kot lahka, prihaja namreč na sovražno ozemlje: "Vesel sem, da sem se vzpel do tega nivoja in skušal bom iztržiti kar največ. Osredotočil se bom nase, dal bom vse od sebe, da se borba konča z nokavtom. Zdi se mi, da prav to potrebujem za zmago."

"Znebil se bom tega mladiča"

Samozavestni Britanec sam sebe rad primerja z levom, ruski boksarski šampion Kovalev pa mu pri tem ni ostal dolžan. "Sam sebi pravi lev, a zame je bolj mucek kot karkoli drugega. Še vedno je zelo mlad. Znebil se bom tega mladiča, takoj jo bo ucvrl nazaj domov,"je prepričan aktualni lastnik pasu poltežke kategorije po verziji WBO. Ob tem je pohvalil svojega tekmeca in ga opozoril, da ne gre delati računov brez krčmarja: "Ima dobro razmerje nokavtov. Misli, da me bo nokavtiral. V soboto bo vsem jasno, kaj se bo zgodilo."