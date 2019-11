VOYO: Epski spopad 'Canela' in Kovaljova v Las Vegasu

Alvarez: Brez dvoma je moj najmočnejši nasprotnik

"Vstopam v njegovo območje udobja, a pripravljeni smo na to," je pred borbo izjavil Alvarez. "Imamo inteligenco in spretnosti, da premagamo Kovaljova in dobimo borbo. Vemo, kaj ima in kaj ta izziv predstavlja. Vemo, da ima dolge roke, njegov direkt je res močen in ve, kako se premikati, a za to smo trenirali. Brez dvoma je moj najmočnejši nasprotnik in to je zame veliko tveganje, a smo pripravljeni," je o tekmecu še povedal eden najbolje plačanih športnikov na svetu.

Spektakel iz lasvegaške dvorane Grand Garden Arena lahko od 2. ure spremljate samo na VOYO!