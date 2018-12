Drama v Staples Centru: Fury dvakrat na tleh, a Wilder kljub temu ni zmagal

Deontay Wilder in Tyson Fury sta poskrbela za boksarsko poslastico, o kateri se bo govorilo še kar nekaj časa. Fury je dokazal, da dve in pol letna odsotnost iz boksarskih ringov ni pustila posledic in je prevladoval skozi večino borbe. S spretnim izmikanjem in natančnimi udarci (predvsem z levico) je Američana spravljal ob živce, a kljub temu je Wilder dočakal svojo priložnost.

V deveti rundi je izzivalca zadel za ušesom in ga poslal na tla. Fury se je pobral in uspel odbiti napade Wilderja, ter tekmecu spet vsilil svoj način in ritem borbe. Ko je vse kazalo, da bo samooklicani Kralj Romov borbo pripeljal mirno do konca, ga je Wilder v zadnji rundi še enkrat izjemno močno zadel. Tokrat še bistveno močneje kot tri runde pred tem in videti je bilo, da je večera za Furyja konec.