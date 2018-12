Šampionska vrnitev Jonesa, Nunesova šokirala svet in nokavtirala Cyborgovo

Posnetke borb z UFC 232 in vsej prejšnjih borilnih spektaklov si lahko kadarkoli ogledate na VOYO.

Jon Jones (23 zmag, 1 poraz, 1 razveljavljena borba) se je zmagovito vrnil v oktagon. Dolgoletni vladar poltežke kategorije se je po odsluženi kazni zaradi uživanja prepovedanih poživil po skoraj letu in pol še drugič pomeril proti Alexandru Gustafssonu (18 zmag, 5 porazov), a povratna borba ni bila niti približno tako izenačena, kot spopad istih tekmecev leta 2013. Takrat je Jones slavil šele po deljeni sodniški odločitvi, tokrat pa je Šveda ugnal s tehničnim nokavtom v drugi rundi. Oba borca sta sicer dvoboj začela precej zadržano, nato pa je Jones v drugi rundi z brcami v nogo pošteno načel desno koleno Gustafssona.

Borec iz Stockholma je vidno šepal, nato pa ga je Američan v tretji rundi uspel zrušiti na tla. Jones je tekmecu "vzel hrbet" in nadaljeval z udarci vse dokler sodnik Mike Beltran borbe ni prekinil. Jones, pri kateremu so v zadnjem dopinškem vzorcu našli nekaj nepravilnosti in je bila borba posledično zaradi težav s pridobivanjem licence iz Las Vegasa preseljena v kalifornijski Inglewood, je tako še tretjič v svoji karieri postal prvak poltežke kategorije.