VOYO: Zdaj gre zares ‒ Wilder proti Furyju, drugi del

Po zadnjem napetem soočenju, ko je prišlo tudi do prerivanja, je bila na uradnem tehtanju varnostna razdalja med Deontayem Wilderjemin Tysonom Furyjemnujno potrebna. Kljub temu ni manjkalo žaljivega in nastrojenega nastopaštva. Števec na tehtnici se je pri Furyju ustavil pri 123 kilogramih, le enkrat prej je bil v karieri težji. Dodatni kilogrami bi mu lahko škodovali.

"Tako težek sem že zadnja dva meseca, na treningih s to težo 'spariram' in treniram, tako da ni problem. To je 123,8 kilograma prvovrstne britanske govedine,"je dejal Fury. A britanski bik bo moral še kako paziti, da Wilder iz njega ne bo skuhal prvovrstne večerje. Neporaženi Američan je tehtal točno 104 kilograme, kar 19 manj kot Fury, zaradi česar bi lahko bil bolj okreten in hiter.

"To le nakazuje, da sem bolje pripravljen, tudi psihično, kot sem bil nazadnje. Prišel sem povzročit bolečino,"je bil neposreden Wilder. Kako se bo razpletla boksarska poslastica leta, si oglejte ob 3. uri zjutraj samo na VOYO!