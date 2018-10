VOYO: Ema Kozin obljublja popolno ofenzivo

Kot je dejala 19-letna Ema Kozin pred dvobojem z Mehičanko Irais Hernandez poudarila, se je v dobrem mesecu dni dobro spočila in tudi temeljito pripravila. Ključ do uspeha proti nekoliko večji, a starejši nasprotnici vidi v bolj napadalnem pristopu. "Moram začeti na polno, da jo spravim v položaj, ko je pod pritiskom in v katerem jaz vsiljujem svoj stil borbe ter prekinjam njene napade. Obljubljam bolj napadalno strategijo, kot v Zagrebu," pravi Kozinova, ki je po 15 borbah še neporažena, ob 14 zmagah ima neodločen izid iz Zagreba.

Pri tem meni njena ekipa pravi, da ima pomembno prednost v novem dvoboju, saj je glede na izkušnje iz Zagreba, ki je štel za naslov WBC silver, dodobra izpilila svojo strategijo, medtem, ko je od Mehičanke težko pričakovati kaj novega. "Približno mi je jasno, kako bo potekala borba. Zdaj vem več, kaj od nje lahko pričakujem in mislim, da nima možnosti spremeniti taktike. Jaz pa jo bom. Bila bom veliko bolj napadalna," mlada mlada slovenska boksarka. Nosilka naslovov svetovne prvakinje po verzijah WBA, Wiba in WBU v srednji kategoriji in po ocenah strokovnih revij ena najbolj obetavnih mladih boksark na svetu dodaja, da je pripravljen kot še nikoli, zato komaj čaka na začetek dvoboja. "Grem na zmago, kar koli se zgodi, če vem, da sem dala vse od sebe, bom zadovoljna v vsakem primeru." Dvoboj med Kozinovo in več kot desetletje starejšo Mehičanko se je 8. septembra v Zagrebu končal po 10. rundah z neodločenim izidom sodnikov. Ekipa naše mlade boksarke računa, da bo borba tokrat trajala manj časa, ker bo mlada Ljubljančanka pokazala svojo nadvlado.