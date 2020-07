Borilni spektakel v Abu Dabiju

Prizorišče novega borilnega spektakla organizacije UFC je otok Jas v Abu Dabiju. Vodilni možje UFC so skupaj s predstavniki lokalnih oblasti za 2000 ljudi, ki bodo pomagali dogodek izpeljati, ustvarili skoraj 10 kvadratnih kilometrov veliko varno cono, opravili pa so tudi kar 10.000 Covid testov. Vse to za štiri dogodke v dveh tednih na čelu z UFC 251, ki ga bosta z borbo večera začinila Kamaru Usman in Jorge Masvidal. Prenos ponoči na VOYO.

Prvi od štirih zaporednih borilnih večerov na otoku Yas v Abu Dabiju nam prinaša kar tri borbe za šampionski pas. V preteklih dneh je bil v svojih napovedih pred nedeljskim spektaklom (s prenosom na VOYO od 4. ure) na otoku Yas v Abu Dabiju zelo 'glasen' izzivalec Jorge Masvidal, ki je prepričan, da mu šampionski pas velterske kategorije tokrat ne more uiti. Za piko na i odprtja Fight Islanda oziroma 'borilnega otoka' bosta poskrbela z obračunom za naslov prvaka v srednji kategorijiKamaru Usman (16 zmag, 1 poraz) in izzivalec Jorge Masvidal (35 zmag, 13 porazov). Šampion Usman bi se prvotno moral pomeriti s prvim na lestvici, izzivalcev Gilbertom Burnsom, a je bil Brazilec pozitiven na covid testu in je bil primoran borbo odpovedati. Vskočil je lastnik pasu za 'najbolj zlobnega pesjana' (BMF) na svetu Masvidal, ki je imel borbo proti Usmanu 'obljubljeno', vse odkar je premagal Nata Diaza. Borilni spektakel iz Abu Dabija v ŽIVO na VOYO. UFC 251, spored borb:

Kamaru Usman (ZDA) – Jorge Masvidal (ZDA) – za naslov prvaka v srednji kategoriji

Alexander Volkanovski (AVS) – Max Holloway (ZDA) – za naslov prvaka v peresnolahki kategoriji

Jose Aldo (BRA) – Petr Jan (RUS) – za naslov prvaka v bantamski kategoriji

Jessica Andrade (BRA) – Rose Namajunas (ZDA) – slamnata kategorija

Amanda Ribas (BRA) – Paige VanZant (ZDA) – mušja kategorija icon-link Kamaru Usman FOTO: AP