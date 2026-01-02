Voznik Joshue obtožen zaradi prometne nesreče, v kateri sta umrla dva

Adeniyi Mobolaji Kayode je bil obtožen na sodišču v Sagamu. Policijski viri so za britanski BBC povedali, da obtožnice vključujejo tudi povzročitev smrti z nevarno vožnjo.
Joshuov osebni trener Latif Ayodele in kondicijski trener Sina Ghami sta umrla v ponedeljek, potem ko je vozilo, v katerem so se peljali, na avtocesti v zvezni državi Ogun, blizu Lagosa, trčilo v stoječi tovornjak.
Nekdanjega svetovnega prvaka v težki kategoriji so po nesreči zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico, od koder so ga odpustili v sredo. Tožilstvo je proti Kayodu vložilo štiri obtožnice – povzročitev smrti z nevarno vožnjo, brezobzirno in malomarno vožnjo, vožnjo brez dolžne skrbnosti ter vožnjo brez veljavnega vozniškega dovoljenja, je za BBC povedal policijski vir.
Obtoženemu je bila odobrena varščina v višini 5.000.000 nigerijskih nair (2963 evrov), do izpolnitve varščinskih pogojev pa ostaja v priporu. Primer je bil preložen na 20. januar.
