Voznik Joshue obtožen zaradi prometne nesreče, v kateri sta umrla dva

Adeniyi Mobolaji Kayode je bil obtožen na sodišču v Sagamu. Policijski viri so za britanski BBC povedali, da obtožnice vključujejo tudi povzročitev smrti z nevarno vožnjo.

Joshuov osebni trener Latif Ayodele in kondicijski trener Sina Ghami sta umrla v ponedeljek, potem ko je vozilo, v katerem so se peljali, na avtocesti v zvezni državi Ogun, blizu Lagosa, trčilo v stoječi tovornjak.