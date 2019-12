Vpisal drugo zmago med profesionalci

Sobotni večer na obrobju češke prestolnice je postregel s še enim dobro obiskanim in razburljivim dogodkom, na katerem sta nastopila slovenska borca Bojana Šebenik in Sašo Vorkapić . Mladi Novomeščan, ki kot svoj največji uspeh beleži tretje mesto na svetovnem univerzitetnem prvenstvu 2018 , se je spopadel z domačim borcem Filipom Gorolom . Ta se je slovenskemu borcu želel maščevati za poraz, ki ga je utrpel na lanskem turnirju po amaterskih oz. olimpijskih pravilih.

Borca sta v obračun vstopila brezkompromisno, v prvi rundi pa je bil natančnejši Vorkapić, ki je sprožil nekaj dobrih napadov, tako z rokami kot z nogami, stabilnejši pa je bil tudi v klinču, saj je nasprotnika z nekaj uspešnimi meti ustavljal v napadih. V drugi rundi pa se je plošča obrnila. Čeh, ki si ni želel dopustiti ponovitve lanskega scenarija, je krenil v ofenzivo in Slovenca večkrat stisnil ob vrvi ter tudi zadal nekaj uspešni udarcev. Nov preobrat pa je sledil v sklepnem delu dvoboja, ko je 25-letni Novomeščan znova prevzel pobudo z ročnimi serijami ter Gorola pripeljal do roba nokavta. Sodniki so bili po koncu obračuna soglasni in zmago dodelili Sašu Vorkapiću, ki je tako po lanski zmagi nokavtom proti Honziju Korčaku, sedaj upisal še drugi poklicni triumf."Slovenec je znova pokazal, da je boljši. Vem, da me čaka še dolga pot," je po dvoboju športno priznal Gorol.

Bojana Šebenik pa se je spopadla z Martino Kuchařovo. Šlo je za krvav dvoboj, saj je Čehinja s komolcem povzročila veliko vreznino na čelu Šebenikove. Kljub temu je Bojana dvoboj nadaljevala do zadnjega zvonca. Sodniki so soglasno zmago dodelili Kuchařovi, a Šebenikova nikakor ni razočarala.