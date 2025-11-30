Vplivnež snemal in žalil MMA borca, ki ga je nato brutalno pretepel

To ni prvi tovrstni incident, v katerega je bil vpleten Šovkal Čurčajev. Čečen je pred tremi leti med snemanjem podkasta v Moskvi napadel MMA borca Mohammada Heibatija. Med takratnim napadom naj bi Čurčajev Irancu celo grozil s pištolo. "Iranski ambasador je stopil v stik z menoj in me povabil k sebi. Pogovorila sva se in povedal sem mu, kaj se je zgodilo. Zdaj želi ambasador rešiti zadevo. Ko se eni osebi grozi s pištolo, ne govorimo več zgolj o žaljenju," je po takratnem incidentu dejal Heibati.
Tri leta pozneje nov incident, ki so ga ujele kamere
Azerbajdžanski mediji poročajo, da naj bi Subhan Mamedov čečenskega MMA borca Šovkala Čurčajeva povabil na snemanje v Dubaju, za kar naj bi mu plačal 26.000 evrov. Med snemanjem, ki ga je predvajal v živo, je Mamedov ves čas žalil in provociral, pričakovano pa je imelo Čurčajevo potrpljenje svoje meje.
Kaplja čez rob je bil Mamedov očitek, da je Čurčajev predsednika organizacije UFC Dano Whita na kolenih prosil za pogodbo. Čurčajev je vstal in začel udrihati po naivnem Mamedovu. Čečen je nemočnega Azerbajdžanca neizprosno pretepal več kot minuto.
Zdaj Čečenu grozijo resne posledice, saj so zakoni v Dubaju zelo strogi. "V Dubaju velja veliko ukrepov za javno varnost. V skladu z njihovo zakonodajo lahko telesne poškodbe in žaljenje nekoga na javnem mestu ali na delovnem mestu povzročijo visoke globe in zaporne kazni. V tem primeru je vplivnež verjetno utrpel hude telesne poškodbe. Takšno dejanje se kaznuje z visoko globo in zaporno kaznijo do petih let," je za portal Gazeta.ru povedal odvetnik Maksim Kalinov.
