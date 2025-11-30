Svetli način
Borilni športi

Vplivnež snemal in žalil MMA borca, ki ga je nato brutalno pretepel

Dubaj, 30. 11. 2025 11.37 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
14

Azerbajdžanski ustvarjalec vsebin na družbenih omrežjih Subhan Mamedov je čečenskega MMA borca Šovkala Čurčajeva povabil na snemanje v Dubaju. Med predvajanjem v živo je borca vztrajno žalil, nato pa je sledila brutalna kazen za njegove žaljive besede.

To ni prvi tovrstni incident, v katerega je bil vpleten Šovkal Čurčajev. Čečen je pred tremi leti med snemanjem podkasta v Moskvi napadel MMA borca Mohammada Heibatija. Med takratnim napadom naj bi Čurčajev Irancu celo grozil s pištolo. "Iranski ambasador je stopil v stik z menoj in me povabil k sebi. Pogovorila sva se in povedal sem mu, kaj se je zgodilo. Zdaj želi ambasador rešiti zadevo. Ko se eni osebi grozi s pištolo, ne govorimo več zgolj o žaljenju," je po takratnem incidentu dejal Heibati.

Tri leta pozneje nov incident, ki so ga ujele kamere

Azerbajdžanski mediji poročajo, da naj bi Subhan Mamedov čečenskega MMA borca Šovkala Čurčajeva povabil na snemanje v Dubaju, za kar naj bi mu plačal 26.000 evrov. Med snemanjem, ki ga je predvajal v živo, je Mamedov ves čas žalil in provociral, pričakovano pa je imelo Čurčajevo potrpljenje svoje meje.

Kaplja čez rob je bil Mamedov očitek, da je Čurčajev predsednika organizacije UFC Dano Whita na kolenih prosil za pogodbo. Čurčajev je vstal in začel udrihati po naivnem Mamedovu. Čečen je nemočnega Azerbajdžanca neizprosno pretepal več kot minuto.

Zdaj Čečenu grozijo resne posledice, saj so zakoni v Dubaju zelo strogi. "V Dubaju velja veliko ukrepov za javno varnost. V skladu z njihovo zakonodajo lahko telesne poškodbe in žaljenje nekoga na javnem mestu ali na delovnem mestu povzročijo visoke globe in zaporne kazni. V tem primeru je vplivnež verjetno utrpel hude telesne poškodbe. Takšno dejanje se kaznuje z visoko globo in zaporno kaznijo do petih let," je za portal Gazeta.ru povedal odvetnik Maksim Kalinov.

Subhan Mamedov Šovkhal Čurčaev
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dinho8O
30. 11. 2025 13.15
Za to MMA ne bo nikoli sport. To je ventil za psihopate.
ODGOVORI
0 0
Banion
30. 11. 2025 13.11
+1
pravilno, kje piše da nekdo lahko nekaznovano žali
ODGOVORI
1 0
Ursica
30. 11. 2025 13.10
+0
neprimerna vsebina za novice
ODGOVORI
1 1
Racional-ec
30. 11. 2025 12.59
+3
Ocitno ti nasi volivnezi razumejo samo internacionalni jezik…batine
ODGOVORI
3 0
LeviTUMOR
30. 11. 2025 12.58
+3
Nej se spuščajo med sabo cimprej. Nobene škode.
ODGOVORI
3 0
LeviTUMOR
30. 11. 2025 12.59
+1
*spucajo
ODGOVORI
1 0
Srebrnl breg
30. 11. 2025 12.56
-2
Že cel dan razmišljam o tem.
ODGOVORI
0 2
Lens
30. 11. 2025 12.49
-2
Bil pretepen?
ODGOVORI
0 2
Klobasazulu
30. 11. 2025 12.49
+2
vse zaigrano
ODGOVORI
4 2
Justice4all
30. 11. 2025 12.47
+3
Na to priliko in odškodnino je vplivnež čakal in računal...
ODGOVORI
4 1
grgo69
30. 11. 2025 12.41
+6
Mal ga je skloftau ni ga kokr bi ga lahk
ODGOVORI
6 0
Morgoth
30. 11. 2025 12.39
+2
2 vehabiji...
ODGOVORI
2 0
bb5a
30. 11. 2025 12.37
+4
Kdor išče, ta najde...
ODGOVORI
5 1
