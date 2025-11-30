Vplivnež snemal in žalil MMA borca, ki ga je nato brutalno pretepel

To ni prvi tovrstni incident, v katerega je bil vpleten Šovkal Čurčajev . Čečen je pred tremi leti med snemanjem podkasta v Moskvi napadel MMA borca Mohammada Heibatija . Med takratnim napadom naj bi Čurčajev Irancu celo grozil s pištolo. "Iranski ambasador je stopil v stik z menoj in me povabil k sebi. Pogovorila sva se in povedal sem mu, kaj se je zgodilo. Zdaj želi ambasador rešiti zadevo. Ko se eni osebi grozi s pištolo, ne govorimo več zgolj o žaljenju," je po takratnem incidentu dejal Heibati.

Azerbajdžanski mediji poročajo, da naj bi Subhan Mamedov čečenskega MMA borca Šovkala Čurčajeva povabil na snemanje v Dubaju, za kar naj bi mu plačal 26.000 evrov. Med snemanjem, ki ga je predvajal v živo, je Mamedov ves čas žalil in provociral, pričakovano pa je imelo Čurčajevo potrpljenje svoje meje.

Kaplja čez rob je bil Mamedov očitek, da je Čurčajev predsednika organizacije UFC Dano Whita na kolenih prosil za pogodbo. Čurčajev je vstal in začel udrihati po naivnem Mamedovu. Čečen je nemočnega Azerbajdžanca neizprosno pretepal več kot minuto.