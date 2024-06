Vrača se dominantni De Fries, Wiklacz in Przybysz še petič v kletko

V mešanih borilnih veščinah pogosto spremljamo povratne obračune in v primeru zmag obeh borec trilogije. Le redko dva borca kar štirikrat stopita v kletko, skoraj nikoli pa se ne zgodi, da nasprotnika pomerita kar petkrat. In točno to se bo ta konec tedna tudi zgodilo, ko bosta kletko še petič delila Jakub Wiklacz in Sebastian Przybysz . 27- in 30-letni Poljak se še kako dobro poznata, saj sta se borila že več kot 70 minut!

Tokrat so mu pri KSW-ju zato pripeljali izkušenega Brazilca Augusta Sakaia, ki se je boril v največjih svetovnih organizacijah, kot sta Bellator in UFC. Nazadnje se je meril prav od okriljem slednje in zabeležil pet zmag in štiri poraze. Po zmagi nad debiju nad nekdanjim prvakom Andreijem Arlovskim je premagal še Marcina Tyburo in Blagoy Ivanova, potem pa je izgubil proti Alistairju Overeemu, Jairzinhu Rozenstruiku, Taiu Tuivasu in Sergheiu Spivacu, za konec pa je februarja lani premagal Don'Taleja Mayesa. Sakai je poznan predvsem kot dober borec v stoje, a ob tem ne gre prezreti dejstva, da v 22 profesionalnih borba, kot ih je zbral do sedaj, še ni zabeležil poraza s podreditvijo.