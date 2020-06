Vrnil se je tudi boks: Stevenson v Las Vegasu opravil s Carballom

"Odprl se je in zadel sem ga med udarcem, točno sredi udarca," je po zmagi analiziral Stevenson, po rodu sicer iz Newarka v New Jerseyju. "Sem sem prišel, da ga spravim od tukaj. Zgodaj sem ga zasul z vsem, kar sem imel. Velikokrat se je zamajal. Pretrpel je veliko kaznovanja in začel sem se spraševati, če ga udarci v glavo morda ne bodo spravili od tam, zato sem začel meriti v telo," je dodal.

Osvajalec bronastega odličja z olimpijskih iger leta 2016 v Rio de Janeiru je po poročanju CBS Sports upravičil naziv vzhajajočega boksarskega zvezdnika, ki ga primerjajo z mladim Floydom Mayweatherjem . 22-letnik je kar 11 let starejšemu Portoričanu (13-2-2, 9 nokavtov) povzročal nemalo preglavic od začetka do konca, že v prvi rundi pa ga je uspel z udarcem v telo spraviti na tla. Po aperkatu v šesti rundi je sodnik Tony Weeks dvoboj 1:31 pred koncem runde prekinil brez štetja.

Obračun med Shakurjem Stevensonom in Felixom Carballom sicer ni odločal o naslovu, se pa je v zgodovino vpisal kot prvi večji boksarski dogodek po prekinitvi zaradi pandemije novega koronavirusa. Stevenson (14-0, 8 nokavtov) je po nekaj spektakularnih naletih s tehničnim nokavtom zmago slavil v šesti rundi in se brez poraza pomaknil v 59-kilogramsko kategorijo. Borbe, priredili so jih pet, so potekale v prazni dvorani MGM Grand Convention Center.

Brez vzdihov občinstva se je boriti še bolj čudno

Stevenson bi moral sicer marca braniti svoj 57-kilogramski naslov proti Miguelu Marriaguiv newyorškem Madison Square Gardnu. Borbo so dan pred izvedbo odpovedali, ko so v Združenih državah Amerike začeli uvajati prve strožji ukrepe za zajezitev covida-19.

"Vzdušje je drugačno. Izgubljati težo je drugače, trenirati je bilo drugače. Z nikomer se nisem mogel družiti in tudi dvoboj brez občinstva, ko ga zadeneš z udarcem in ne slišiš 'oooh' in 'aaah', je zelo nenavadno,"je še povedal Stevenson. "Primerjave z Mayweatherjem? Floyd in jaz sva različna borca. Mislim, da imava drugačen slog. Ukradel sem nekaj stvari iz njegove igre, a ukradel sem stvari tudi od Terencea Crawforda, Pernella Whitakerja in Andrea Warda. Cenim vse primerjave in to je ogromen kompliment, a jaz sem sam svoj borec. Sem prvi Shakur Stevenson."

Za njegovo kariero sicer skrbi Top Rank s promotorjem in članom boksarskega hrama slavnih Bobom Arumom. Stevensonu je pomagal pri hitri tranziciji od amaterskega olimpijskega boksa do profesionalnih obračunov in zdaj pravi, da si lahko v prihodnje obetamo še marsikaj.

Arum: Pred vami je bodoča superzvezda

"Kako izvrstna predstava Shakurja Stevensona," je bil zadovoljen Arum, ki je večinoma sam v zadnjih mesecih oziroma letih podpihoval primerjave z Mayweatherjem."Še kar se izboljšuje, prepričani pa ste lahko, da je pred vami bodoča superzvezda."

Stevenson se tudi ni mogel izogniti protestom v domovini. Glede na to, da je ime dobil po legendarnem raperju Tupacu Shakurju(v ring je prišel s pesmijo Changes), ki je bil do svoje smrti prav tako družbeno zelo aktiven, se zdi to samoumevno. Med intervjujem po dvoboju je tudi nosil majico z napisom Black Lives Matter (Življenja temnopoltih so pomembna, op. a.).

"Naši ljudje zdaj protestirajo in v moji skupnosti se dogaja veliko stvari. Veliko ljudi poskuša braniti tisto, kar je prav. Res nisem mogel iti ven z njimi na proteste, ker se je bližal dvoboj, a zdaj, ko je boja konec, lahko grem tja protestirat in izkazat ljubezen do mojih ljudi ter jih poskušam dvigniti,"je dejal Stevenson.