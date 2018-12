Vroča Ostovicheva se bo borila kljub hudim poškodbam

V začetku novembra je svet mešanih borilnih veščin pretresla novica, da je Rachel Ostovich doma brutalno pretepel Arnold Berdon (prav tako borec) in ji zadal hude poškodbe. 27-letna borba je utrpela zlomljeno obočesno kost, ob tem pa tudi poškodbo pljuč, saj je med napadom, kot je povedala sama, kašljala kri. Berdona so priprli in mu celo grozi dosmrtna zaporna kazen, za Ostovichevo pa so sporočili, da bo odpovedala borbo proti Paige Van Zant. A borka je presenetila in napovedala, da se 19. januarja vendarle namerava borit v Brooklynu in tako poslati glasno sporočilo v svet.



"Kljub temu, da je to zelo težek čas zame in za mojo družino, menim, da je januarska borba pomembna. Čutim, da je zelo pomembno, da se borim. Ne le zame, ampak tudi za mojo hčerko in ljudi, ki so v podobnem položaju. Želim nastopiti proti družinskemu nasilju in ostalim pokazati, da je v redu, da govoriš o tem in ne ostaneš tiho. Čutim, da to moram storiti. To je nekaj, česar mi ne morej odvezti. Želim izkoristiti ta velik oder, UFC, da ljudem pokažem, da ti ne sme nič stati na poti do tvojih sanj," je čustveno sporočila Ostovicheva za havajsko medijsko hiši KHON.