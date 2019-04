Vroči Kanarski otoki: v trenutku norosti razbil hotelsko sobo in nato ukradel še taksi

Novico, ki nikakor ne sodi v življenje vrhunskega profesionalnega športnika, kot je trenutno največji britanski UFC zvezdnik Darren Till , je v javnost spravil Daily Mail. Slednji med drugim razkriva, da je bil omenjeni borec velterske kategorije v trenutkih največjega razdejanja v hotelski sobi na Kanarskih otokih v družbi še štirih rojakov, s katerimi je nedvomno pustil pečat tudi pri eni od lokalnih taksi služb. Zakaj je pravzaprav šlo? Vse se je začelo z razvratom v hotelskem kompleksu, kjer je bila razuzdana britanska družba nameščena. Po navedbah lokalnega dnevnega glasila s Tenerifov, El Dia, so Till in njegovi štirje kolegi najprej razbili kompletno pohištvo v sobi in obenem povsem izpraznili vsebino aparature za gašenje požara, zaradi česar so bili upravičeno izgnani iz hotela. Nato so se odpravili v drugi hotel, a neuspešno, saj jih tam niso sprejeli. Takrat pa je na vrsto prišlo famozno taksi vozilo, ko je razposajena petčlanska druščina izkoristila trenutek dobrote voznika taistega taksija, ko je ta želel pomagati pri pakiranju prtljage v prtljažnik vozila. V tem trenutku se je Till s še enim od kolegov usedel na prednji sedišči, prižgal motor vozila in se odpeljal.

Zaustavila jih je šele policijska patrulja na vhodu v mesto La Caleta in jih prepeljala v najbližjo postajo. Kakšen je bil epilog divjanja enega od najbolj nadarjenih britanskih borcev, za zdaj še ni znano. Mnogi so prepričani, da je zadnji poraz pred mesecem dni proti Jorgeju Masvidalu zagotovo pustil določene posledice, kar pa v nobenem primeru ne more in ne sme biti opravičilo za takšno odklonsko vedenje Darrena Tilla. Že v mladosti je bil Till nagnjen h incidentom, zaradi česar so ga trener in njegovi starši poslali v Brazilijo, kjer je preživel naslednjih nekaj let in obenem začel graditi svojo profesionalno boksarsko kariero. V rodno Veliko Britanijo se je po svoji prvi uradni UFC borbi vrnil leta 2015.