Brata Vrtačić pripravljena na spektakel v puljski Areni

Za brata Vrtačić bo večer v znamenitem puljskem amfiteatru nekaj posebnega. Andi se v Areno vrača z željo, da popravi spomin na svoj prejšnji nastop, Luka pa bo pred domačimi navijači naredil šele drugi korak v profesionalni karieri. Mlajši od bratov se bo v srednji kategoriji pomeril z neporaženim Nemcem Alijem Hodeibom, ki ima za seboj dve profesionalni zmagi. Tudi Vrtačić je med profesionalci še brez poraza. "To je velika stvar zame, zato se želim prikazati v najboljši možni luči," pred nastopom pravi Luka.

BRAVE CF 108 FOTO: 24ur.com

Aprila je debitiral na dogodku KSW 117 v Varšavi in Poljaka Jaceka Gaća premagal s tehničnim nokavtom že po 46 sekundah prve runde. Pa čeprav je za priložnost izvedel tik pred zdajci. "Ves čas treniram. Dobil sem klic 14 dni pred samo borbo, jo sprejel in zmagal. Končalo se je meni v prid, nokavt po 46 sekundah. Upam, da bo tudi tokrat tako," poudarja Luka. Prehod med profesionalce mu po njegovih besedah ustreza. "Zame bo to šele druga profesionalna borba. Precej bolj mi ustrezajo pravila profesionalne borbe kot pa amaterske." Ob sebi ima tudi starejšega brata Andija, ki dobro pozna pritisk velikih borilnih večerov. "Brat je vedno tukaj zame, vedno je na voljo, da mi pomaga z dobrimi nasveti." Še več pozornosti bo namenjene prav Andiju, ki se bo v glavnem dvoboju večera v srednji kategoriji pomeril s Francozom Sofianom Bouafio. Vrtačić v obračun vstopa z razmerjem devetih zmag in treh porazov, njegov tekmec pa ima osem zmag in štiri poraze.

Andi Vrtačić – Piotr Strus FOTO: FNC

Za Andija puljska Arena ni neznanka. V njej se je že boril za naslov FNC, ko ga je premagal Đani Barbir. Tokrat si želi pred domačimi tribunami drugačnega razpleta. "Prejšnjič sem se tukaj boril za FNC naslov proti Đaniju Barbirju, žal sem izgubil. Kar se tiče vzdušja, je bilo res vrhunsko. Mislim, da nikjer na svetu ni boljše kulise. Imel bom to čast, da bom drugič nastopal tukaj. Verjamem, da mi bo tokrat pred domačim občinstvom tudi uspelo."