Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Brata Vrtačić pripravljena na spektakel v puljski Areni

Pulj, 01. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
S.V. A.M.
Andi Vrtačić

Puljska Arena bo 5. septembra gostila velik MMA spektakel BRAVE CF 108, na katerem bosta pred domačim občinstvom nastopila tudi brata Andi in Luka Vrtačić. Za mlajšega Luko bo obračun z Alijem Hodeibom šele druga profesionalna borba, medtem ko Andija v glavnem dvoboju večera čaka Sofiane Bouafia. Prenos borilnega spektakla boste lahko od 19.30 spremljali na VOYO.

Za brata Vrtačić bo večer v znamenitem puljskem amfiteatru nekaj posebnega. Andi se v Areno vrača z željo, da popravi spomin na svoj prejšnji nastop, Luka pa bo pred domačimi navijači naredil šele drugi korak v profesionalni karieri.

Mlajši od bratov se bo v srednji kategoriji pomeril z neporaženim Nemcem Alijem Hodeibom, ki ima za seboj dve profesionalni zmagi. Tudi Vrtačić je med profesionalci še brez poraza. "To je velika stvar zame, zato se želim prikazati v najboljši možni luči," pred nastopom pravi Luka.

BRAVE CF 108
BRAVE CF 108
FOTO: 24ur.com

Aprila je debitiral na dogodku KSW 117 v Varšavi in Poljaka Jaceka Gaća premagal s tehničnim nokavtom že po 46 sekundah prve runde. Pa čeprav je za priložnost izvedel tik pred zdajci.

"Ves čas treniram. Dobil sem klic 14 dni pred samo borbo, jo sprejel in zmagal. Končalo se je meni v prid, nokavt po 46 sekundah. Upam, da bo tudi tokrat tako," poudarja Luka.

Prehod med profesionalce mu po njegovih besedah ustreza. "Zame bo to šele druga profesionalna borba. Precej bolj mi ustrezajo pravila profesionalne borbe kot pa amaterske."

Ob sebi ima tudi starejšega brata Andija, ki dobro pozna pritisk velikih borilnih večerov. "Brat je vedno tukaj zame, vedno je na voljo, da mi pomaga z dobrimi nasveti."

Še več pozornosti bo namenjene prav Andiju, ki se bo v glavnem dvoboju večera v srednji kategoriji pomeril s Francozom Sofianom Bouafio. Vrtačić v obračun vstopa z razmerjem devetih zmag in treh porazov, njegov tekmec pa ima osem zmag in štiri poraze.

Andi Vrtačić – Piotr Strus
Andi Vrtačić – Piotr Strus
FOTO: FNC

Za Andija puljska Arena ni neznanka. V njej se je že boril za naslov FNC, ko ga je premagal Đani Barbir. Tokrat si želi pred domačimi tribunami drugačnega razpleta.

"Prejšnjič sem se tukaj boril za FNC naslov proti Đaniju Barbirju, žal sem izgubil. Kar se tiče vzdušja, je bilo res vrhunsko. Mislim, da nikjer na svetu ni boljše kulise. Imel bom to čast, da bom drugič nastopal tukaj. Verjamem, da mi bo tokrat pred domačim občinstvom tudi uspelo."

Preberi še Borbena zakonca Drnovšek v Puli ciljata na nov nepozaben večer

Naloga ne bo lahka. Bouafia bo predstavljal drugačen izziv od tekmecev, s katerimi se je Hrvat srečeval doslej. "Moj nasprotnik je odličen. To bo prvič v karieri, da se borim proti precej višjemu tekmecu. Je dober boksar, ves čas si želi borbe. Pričakujem zelo atraktiven dvoboj, zavedam pa se, da me čaka zelo zahteven in čvrst boj."

Andi dobro ve, kakšno vzdušje lahko ustvari polna Arena. Tokrat želi energijo s tribun pretvoriti v zmago. "Domači navijači bodo zagotovo poskrbeli za dodaten veter v krila, ampak kar je najpomembneje, lačen sem zmage."

Borilni spektakel BRAVE CF 108 v puljski Areni bo na sporedu v soboto, 5. septembra. Prenos si boste lahko od 19.30 ogledali na VOYO.

brave 108 luka vrtačić puljska arena

Drama s srečnim koncem za Hrgovića

24ur.com Adesanya in Volkanovski bosta (znova) branila šampionske pasove
24ur.com Bojković napoveduje nokavt v glavni borbi večera
24ur.com WFC 30 v Hali Tivoli: Frlic napada naslov, Erko Jun v povratnem dvoboju
24ur.com 'Preveč se je govorilo o tem dvoboju'
24ur.com Nedoh dobil nasprotnika, boril se bo z izkušenim Argentincem
24ur.com Bitka orjakov: Francis Ngannou se po boksarski epizodi vrača v kletko
24ur.com UFC-jev dogodek leta: za kralja lahke kategorije se bosta pomerila Oliveira in Mahačev
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči Kylie Jenner ukradla šov: njen odgovor je postal spletna uspešnica
To se lahko zgodi otroku, če mama med nosečnostjo kadi
To se lahko zgodi otroku, če mama med nosečnostjo kadi
Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton
Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton
Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka
Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka
zadovoljna
Portal
Po hudi nesreči je videti bolje kot kdajkoli prej
Dnevni horoskop: Rake bodo prevzela čustva, škorpijone čaka pozornost
Dnevni horoskop: Rake bodo prevzela čustva, škorpijone čaka pozornost
Trenč, brez katerega si te jeseni ne predstavljamo garderobe
Trenč, brez katerega si te jeseni ne predstavljamo garderobe
September je za pare najtežji mesec v letu, razlog ni naključje
September je za pare najtežji mesec v letu, razlog ni naključje
vizita
Portal
Otrok ima vročino: kdaj lahko ostane doma in kdaj potrebuje pregled?
20 minut gibanja izboljša spomin podobno kot kratek spanec
20 minut gibanja izboljša spomin podobno kot kratek spanec
5 najpogostejših napak, ki poslabšajo alergijo na ambrozijo
5 najpogostejših napak, ki poslabšajo alergijo na ambrozijo
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
cekin
Portal
V Nemčiji primanjkuje 25.000 teh strokovnjakov: plače segajo do 7.700 evrov na mesec
Končali so fakulteto, a se vračajo v otroške sobe: zakaj si mladi ne morejo privoščiti odhoda od doma?
Končali so fakulteto, a se vračajo v otroške sobe: zakaj si mladi ne morejo privoščiti odhoda od doma?
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
moskisvet
Portal
Nikoli ni vedela, kako posebna je bila: takšna je bila Audrey Hepburn, ko so ugasnile kamere
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
Prva miss sveta je bila prava senzacija: Zmagovalka, ki je šokirala v bikiniju
Prva miss sveta je bila prava senzacija: Zmagovalka, ki je šokirala v bikiniju
Zvezdnik zaradi izpadanja las razmišlja o lasnem vložku
Zvezdnik zaradi izpadanja las razmišlja o lasnem vložku
dominvrt
Portal
Septembrska opravila: Kako pravilno pripraviti vrt na hladnejše dni
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Kako do dolgotrajno lepih usnjenih čevljev: Popoln vodnik za nego
Kako do dolgotrajno lepih usnjenih čevljev: Popoln vodnik za nego
okusno
Portal
Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
Tadejev veganski karpačo, ki je navdušil vse tri sodnike
Tadejev veganski karpačo, ki je navdušil vse tri sodnike
Karinina panna cotta, za katero Luka ni verjel, da ji bo uspela
Karinina panna cotta, za katero Luka ni verjel, da ji bo uspela
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Čao Bela
Čao Bela
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907