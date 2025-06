Predsednik WFC-ja: Vse borbe bodo borbe večera!

Hala Tivoli bo nocoj znova raj za ljubitelje mešanih borilnih veščin. Na borilnem spektaklu WFC 28 / BRAVE CF 96 bodo lahko priča nastopu nekaterih najboljših slovenskih borcev in tako kot nazadnje dveh borbah za naslov prvaka. Na spisku je kar devet borb in kar je nekaj posebnega je dejstvo, da so se vsi borci uspešno prebili do samega dneva dogodka. Nihče izmed borcev borbe ni odpovedal, tako da zamenja ven iso bile potrebe, kar je v tem športu nekaj posebnega.

"Prvič v dvajsetih letih se je zgodilo kaj takega tudi sam na morem verjeti. Sem kar začuden, da sem brez stresa, brez kaosa in da gre vse po načrtih, kar tudi pomeni, da so borci res pravi profesionalci. To je eden boljših spiskov borb, kar jih bo Slovenija kadarkoli videla," je prepričan predsednik in idejni vodja organizacije WFC Zlatko Mahić, ki z bahrajnsko organizacijo BRAVE CF sodeluje že pet let.