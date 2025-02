Brichta, Humburger in ostali češki borci pripravljeni na KSW 103

Češki borec Leo Brichta je leta 2023 vstopil v KSW kot eden izmed večjih regionalnih talentov in sloves tudi uresničil. V prvem letu pod okriljem poljske organizacije je navdušil z dvema atraktivnima zmagama in na koncu leta domov odnesel nagrade za borca leta, mednarodnega borca leta, debitanta leta in borbo leta. Februarja lani pa je nato dobil priložnost boriti se za naslov začasnega prvaka lahke kategorije, a po tesnih prvih treh rundah nato v četrti klonil proti Moldavijcu Valeriu Mircei .

Grenkobo poraza bo mladi Čeh poskušal popraviti pred domačo publiko in premagati Lukasza Charzewskega, nekdanjega prvaka še ene poljske organizacije in sicer FEN. 32-letnik iz Wroclawa se je lani pridružil KSW-ju in najprej klonil proti Ahmedu Vili, nato pa premagal Michala Sobiecha.

V predzadnji borbi večera se bosta v obračunu Poljakov pomerila Damian Piwowarczyk in Bartosz Szewczyk. Borca, ki na lestvici izzivalcev prvaka poltežke kategorije zasedata drugo in sedmo mesto, bi si lahko z impresivno zmago tudi zagotovila borbo za naslov prvaka.

Brichta pa ne bo edini Čeh, ki bo na KSW 103 lovil zmago pred domačo publiko. To bo poskusil storiti tudi Dominik Humburger, ki se je nazadnje zmage veselil prav v domačem v Libercu. Tokrat se je češki vojak, ki je v KSW-jevi poltežki kategoriji zabeležil tri zmage in dva poraza, spustil v srednjo kategorijo in se pomeril z Borysom Dzikowskim.