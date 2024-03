Vse je nared za spektakel v Stožicah: borci uspešno opravili tehtanje

Le še dober dan nas loči od največjega dogodka mešanih borilnih veščin v Sloveniji in borci so dobrih 30 ur pred začetkom dogodka že opravili z najbolj nevšečnim opravilom – tehtanjem. Na tehtanju je pričakovano zablestel domači borec Miran Fabjan, ki se bo v glavni borbi večera pomeril s Hrvatom Mariom Žgelo. FNC 15 si boste lahko v soboto ob 19.00 v živo ogledali na VOYO!

Pred sobotnim borilnim spektaklom v Areni Stožice so morali borci prestati uradno tehtanje, ki so ga vsi uspešno opravili. Preden so stopili na tehtnico, so morali mnogi izgubiti kar nekaj kilogramov, tudi osem ali več, česar borci ne počnejo po konvencionalnih metodah, temveč z izločanjem vode iz telesa, da lahko težo nato do borbe v veliki meri povrnejo. Učinkovito zbijanje kilogramov in nato vračanje teže namreč lahko pomeni odločilno prednost pred tekmecem. Borce sedaj čakata še kako potrebna rehidracija in počitek, zvečer si bodo z nasprotniki še zadnjič pred borbo zrli iz oči v oči, v soboto od 19.00 (FNC 15 boste lahko v živo gledali na VOYO) pa bo šlo zares.

"Šlo je z lahkoto, nisem si misli, da bo šlo tako dobro. Samo zadnji večer je bilo težko zaspati z dehidriranimi usti," nam je takoj po uradnem tehtanju zaupal Anže Vujčič, ki se bo prvič med profesionalci boril v velterski kategoriji, saj je lani debitiral v srednji kategoriji. "Najprej se moram rehidrirati, da bo akcija takšna, kot sem obljubil. Oba imava rezultat 0-1 (brez zmage, en poraz op. a.), tako da bo to pestra borba, po mojem mnenju bo najbolj ognjevita," je prepričan Mariborčan, ki bo s prvo borbo večera začel borilni spektakel, na katerem se bo merilo 20 borcev, od tega kar sedem

Slovencev: "V čast mi je, da se bom boril na dogodku s takšnimi borci in da bom nastopal pred tolikšnim občinstvom."

Anže Vujčič FOTO: Agencija B4 icon-expand

Za Vujčičem bo v kletko stopil še en 'domači' borec Andres Ramos. Kubanec, ki že nekaj časa živi in trenira v Sloveniji, je profesionalno MMA kariero začel prav pod okriljem hrvaške organizacije. Sprva je julija lani s prepričljivima zmagama v polfinalu in finalu osvojil FNC-jev turnir Armagedon 4, s čimer si je prislužil pogodbo s FNC-jem. Borec slovenskega kluba MMA Koper se je nato septembra v Pulju pomeril s Slovakom Romanom Hullo in po poškodbi nasprotnika slavil še drugo zaporedno zmago v karieri. Tokrat visokoraslega Ramosa čaka še en neporažen nasprotnik, Čeh Vladimir Hajek.

Andres Ramos FOTO: Agencija B4 icon-expand

Še drugi Mariborčan na spisku borb bo Dino Suljkanović, ki ga tokrat čaka borec s Kosova z vzdevkom 'Pantera' Demahmet Sinani. Oba sta lani prav pod okriljem FNC-ja doživela prvi poraz v profesionalni karieri in se bosta v Stožicah poskusila vrniti na zmagovalna pota. "Za zdaj se počutim super, komaj smo spravili dol kilograme, tako da je težji del opravljen. Kolikor vidim, bodo Stožice polne, tako da bo to res doživetje za vse in odličen dogodek," je povedal Suljkanović takoj po tehtanju.

Dino Suljkanović FOTO: Agencija B4 icon-expand

Glavni del dogodka bo odprl mlad slovenski borec, ki si v Sloveniji in njeni okolici hitro ustvarja ime. Jan Berus je bil eden zadnjih borcev, ki je opravil z uradnim tehtanjem. "V bistvu je šlo še najbolje do sedaj. Za tretjo borbo je bilo treba izgubiti več teže, a je šlo veliko lažje, tako da sem zadovoljen in trener tudi." 21-letnik je po bogati amaterski karieri lani debitiral med profesionalci in z dvema zmagama hitro opozoril nase. To soboto pa ga v Stožicah čaka vse prej kot lahko delo, saj se bo pomeril z izkušenim Srbom Jovanom Kandićem, ki ima pod pasom že deset profesionalnih borb. "Odpirava main card, plan je borbo končati v prvi rundi in tega se bom držal," je bil glede borbe kratek in jedrnat Berus, o bolj izkušenemu nasprotniku pa je povedal: "To je na papirju, jaz imam več amaterskih izkušenj kakor on, tako da moj načrt ga je predčasno zaključiti, te izkušnje so nekaj, ampak jaz bom v kletki diktiral, kako bo šla borba."

Izjemno zanimiva borba čaka tudi Marka Vardjana, ki ga tokrat čaka daleč najbolj izkušeni borec na Balkanu Ivica Trušček, ki bo v Stožicah še 83. v profesionalni karieri stopil v kletko. Borca sta se tik pred zdajci dogovorila, da na tehtanju ne bosta presegla 82 kilogramov, s čimer sta si zavoljo boljše borbe prihranila najtežji del izgube kilogramov: "Zjutraj sva se dogovorila za težo, Ivica me je kontaktiral in rekel, da ne bi toliko hujšal, tako da sva se hitro dogovorila za 82 kilogramov, kar je tudi meni super." "Sem zelo motiviran, dobro pripravljen, dobre volje, kar je zelo dobro za borca po hujšanju. Pričakujem dobro borbo, trd boj od prve sekunde in upam, da se bova imela dobro," je pred borbo s hrvaškim veteranom povedal Vardjan, ki se po skoraj letu in pol vrača v kletko. Belokranjec, ki živi in trenira v Ljubljani, je navdušen, da se bo lahko boril v prestolnici: "Domači navijači, spanje v domači postelji, domača kuhinja, to je pač najboljše."

Marko Vardjan FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Za nekaj povsem novega na slovenskih tleh in pri FNC-ju pa bo poskrbel Uroš Jurišić. 31-letni borec se bo v Stožicah pomeril v boksu z golimi pestmi, čemur v Sloveniji še nismo bili priča. Ljubljanski borec, ki velja za eno največjih imen slovenskega MMA-ja, se je boril v slovitih organizacijah, kot sta Bellator in KSW, decembra lani pa je prvič snel rokavice in s hitro zmago z nokavtom v prvi rundi začel kariero v tem prvinskem športu. "To mi veliko pomeni, sem vesel in komaj čakam. Gledalci lahko pričakujejo dobro pripravljenega, agresivnega Uroša Jurišića, ki bo poskušal svojega nasprotnika nokavtirati v prvi rundi," je pred zgodovinsko borbo prepričan Ljubljančan. "Počutim se super, samo še par minut, da se stehtam, naredim kljukico in lahko začnem z rehidracijo. Potem pa jutri sledi najslajši in najboljši del," nam je tik pred tehtanjem zaupal dobro razpoloženi borec.

Uroš Jurišić FOTO: Agencija B4 icon-expand

Uradno tehtanje je brez težav opravil tudi eden najbolj izkušenih slovenskih borcev Bojan Kosednar – Želva, ki se bo znova pomeril z Aleksandarjem Jankovićem, s katerim imata neporavnane račune. Slovenec in Srb sta se pomerila že septembra lani, ko se je po izjemno izenačeni prvi rundi njuna borba predčasno končala v drugi, ko si je Kosednar grdo poškodoval prst na nogi. Tokrat se bo imel 40-letni Ljubljančan, ki bo zagotovo deležen bučne podpore navijaške skupine Green Dragons, priložnost, da se za poraz maščuje na domačih tleh.

V glavni borbi večera bo nastopil kdo drug kot Miran Fabjan, ki je v lanskem letu doživel športni preporod, saj se je po skoraj 15 letih vrnil v mešane borilne veščine in s tremi zmagami navdušil tako domače kot tudi tuje ljubitelje MMA-ja. 'Slovenski Rocky' je sredi decembra naslovil FNC-jev borilni spektakel z zaporedno številko 14, na katerem je v glavni borbi večera premagal domačina Tomislava Spahovića, tokrat pa se bo 38-letnik iz Branika pomeril z Mariom Žgelo, ki se je prav tako boril na FNC 14 in po hitrem postopku odpravil Brazilca Mateusa Messarosa. 26-letnik iz Vinkovcev, ki je z 11 let starejšim borcem boja začela že na družbenih omrežjih, je bil tudi na uradnem tehtanju deležen mentalnih igric izkušenega slovenskega kikboksarja, ki je prepričan, da bo Žgelo dokončal že v prvi rundi.

Miran Fabjan FOTO: Agencija B4 icon-expand

Seznam borb dogodka FNC 15, ki si ga boste lahko v živo ogledali na VOYO: Težka kategorija: Miran Fabjan – Mario Žgela Peresna kategorija: Jordan Barton – Itay Tratner (borba za naslov prvaka) Velterska kategorija: Bojan Kosednar – Aleksandar Janković Boks z golimi pesti (80 kilogramov): Uroš Jurišić – Joelson Nascimento Dogovorjena teža (82 kilogramov): Ivica Trušček – Marko Vardjan Težka kategorija: Milenko Stamatović – Josip Matković Velterska kategorija: Jan Berus – Jovan Kandić Lahka kategorija: Dino Suljkanović – Demahmet Sinani Poltežka kategorija: Andres Ramos – Vladimir Hajek Velterska kategorija: Anže Vujčič – Ibraim Mandev