Vse je nared za zgodovinski obračun Furyja in Usika

Ljubitelji boksa bodo kmalu dobili to, kar so si že dolgo želeli. V Rijadu je vse pripravljeno za obračun dveh neporaženih prvakov boksarske težke kategorije Tysona Furyja in Oleksandra Usika. Britanec in Ukrajinec se bosta pomerila za naslove prvaka organizacij WBC, WBA, IBF, WBO, IBO in revije The Ring, s čimer se bo prvič po letu 1999 zgodilo, da bo borec težke kategorije združil vse šampionske pasove.