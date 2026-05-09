Negru 'premikastil' Mankowskega

Zadar, 09. 05. 2026 18.35 pred eno minuto 1 min branja 1

Avtor:
A.V.
Martin Batur

Pred ljubiteljicami in ljubitelji borilnih športov je nov regionalni spektakel. V okviru dogodka FNC 30 v Zadru bomo priča 11 izjemno zanimivim obračunom, med katerimi največ zanimanja vlada za dvoboj v težki kategoriji med domačim ljubljencem Martinom Baturjem in Milenkom Stamatovićem. S prenosom na VOYO smo pričeli ob 19.00.

FNC 30 Zadar
FNC 30 Zadar
FOTO: VOYO

Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:

Težka kategorija: Martin Batur - Milenko Stamatović

Dogovorjena teža do 75 kg: Petar Ražov - Ante Bilić (boks z golimi pestmi)

Peresna kategorija: Marko Ančić - Ronaldo Ferreira

Peresna kategorija: Antun Račić - Mauricio Almeida

Velterska kategorija: Wahed Nazhand - Laureano Staropoli

Težka kategorija: Michal Kita - Tadej Dajčman

Lahka kategorija: Luka Milidragović - Robin Moosmann

Dogovorjena teža do 69 kg: Akos Denes - Pawel Politylo

Srednja kategorija: Jure Jurić - Leon Gavanas

Dogovorjena teža do 80 kg: Ilija Brkan - Chris Hill

Dogovorjena teža do 80 kg: Kiril Negru - Seweryn Mankowski

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Trikrat cepljen
09. 05. 2026 19.42
Če so pa vse oči uprte v ta dogodek potem bom gledal tudi jaz
