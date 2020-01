New York, 30.01.2020, 20:21 | Posodobljeno pred eno uro

Vročica pred težko pričakovanim povratnim spopadom boksarskih superzvezdnikov Deontaya Wilderja in Tysona Furyja narašča. Bronasti bombarder in samooklicani kralj Romov sta pred dvobojem v sloviti MGM Grand Areni v Las Vegasu drugič stopila pred kamere. Tokrat sta bila precej bolj umirjena in spoštljiva, a hkrati še naprej prepričana v končno zmago.