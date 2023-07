Vujčič: Pokazal bom kvaliteto!

Anže Vujčič bo odprl t. i. superfights del dogodka in se pomeril z domačinom Franom Brnado. Oba borca bosta po obetavni amaterski karieri debitirala med profesionalci. Vujčič se je doslej meril pod okriljem slovenske organizacije Valhalla Fight Night (VFN), kjer se je nazadnje boril maja lani in zmagal, potem pa je moral na operacijo kolena, ki je sedaj po njegovih besedah 'kot novo'. Ob pripravah na borbo mu je pomagal tudi njegov mlajši brat Jaka, ki je prav tako obetaven mladi borec in ga bo v soboto spremljal v Bugojnem.