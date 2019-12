Vzhičeni Joshua že išče tekmeca: Napišite na Twitter, pripravljen sem

Anthony Joshua je z zmago v Diriji na obrobju Riada postal dvakratni svetovni prvak, kar je pred njim uspelo denimo tudi boksarskim velikanom Muhammadu Aliju , Floydu Pattersonu , Evanderju Holyfieldu, Lennoxu Lewisu in Vladimirju Kličku . Joshua je bil na povratnem obračunu prepričljivo boljši od Andyja Ruiza Jr. in slavil zmago po soglasni sodniški odločitvi, čeprav se nobeden od obeh borcev niti enkrat ni znašel v resnejših težavah.

Dozorel in se vrnil

"Nisem želel, da bi me preveč poneslo, a res je čustveno," je za BBC priznal 30-letni Joshua, ki mu je Ruiz junija v New Yorku zadal prvi in do sedaj edini poraz v karieri. "Sem človek, ki je naredil napake, ko pa sem bil v življenju na poti porazov, sem dozorel in se vrnil,"je nadaljeval zadovoljni Joshua.

V dvoboj je vstopil povsem drugače kot v prejšnjega v legendarni dvorani Madison Square Garden. Kot prvo je bil za več kot štiri kilograme lažji, prav tako se ni spuščal v nepotrebne izmenjave za gledalce in v slogu Klička nadziral borbo praktično vse od prve pa do zadnje runde. Organizacija WBO je že sporočila, da se bo moral v 180 dneh pomeriti z Usikom.

Po nasprotnika na Twitter

"Karkoli lahko storim, bom storil. Če je to boj z ostalimi vrhunskimi borci v diviziji, potem naj bo temu tako," je za BBC Radio 5 Live dodal Joshua. "Pojdite na Twitter profil BBC Radio 5 Live in postite komentar glede tega, s kom bi se moral boriti zdaj, ker sem pripravljen na karkoli,"je kar vrelo iz Joshue.

Nanj čaka tudi izzivalec IBF, Bolgar Kubrat Pulev, zato še ni jasno, s kom se bo Britanec pomeril najprej. Stadion Diriyah Arena je sicer lastnik štirih pasov v kruzerski kategoriji Usik sicer obiskal tudi sam in si morebitnega naslednjega tekmeca ogledal od blizu.

'Gremo. Rokenrol!'

"Čez 180 dni? Ni problema, gremo. 'Rokenrol'!"je ob vprašanju glede tvita WBO o tem, da se bo moral v tem času udariti z Usikom, odvrnil Joshua, ki bi se moral v primeru, da bi spopad zavrnil, odpovedati pasovoma IBF in WBO. Njegov promotor Eddie Hearnje že zavrnil to možnost, v vsakem primeru pa se zdi spopad s prvakom WBC, ali bo to Deontay Wilder ali Tyson Fury bomo še videli, še zelo daleč.

"Še naprej jih bom javno pozival. Utiram si svojo pot in če si želijo biti del tega, bodo poklicali. Ruiz je to storil in ustvaril zapuščino. Če želijo ti tipi to storiti, potem lahko tudi oni ustvarijo zapuščino. Poglejte, kaj vse mi je uspelo, dajte no. Ko jih javno pozovem in vse to naredim, potem izgubim osredotočenost,"dodaja Joshua.