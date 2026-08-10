Wach ne ve, kaj ga je doletelo: poljski boksar hudo pretepen

Med pripravami na dolgo pričakovani spopad z Anthonyjem Joshuo se je Tyson Fury na Tajskem pomeril z Mariuszem Wachom. Borbe ni bilo mogoče spremljati v neposrednem televizijskem prenosu, saj je bila prikazana v Furyjevem uspešnem Netflixovem dokumentarcu 'Doma s Furyjevimi' (At home with the Furys). 46-letni Wach je po Furyjevi zaslugi borbo končal na svojem stolu, potem ko je Poljak med dvobojem deloval daleč od svojih najboljših let. Wach se je tekom svoje kariere pomeril s številnimi zvenečimi imeni, med katerimi so Jarrell Miller, Dillian Whyte in Vladimir Kličko. V njegovem življenjepisu najdemo celo Furyjevega bratranca Hughieja Furyja, s katerim sta prekrižala pesti decembra 2020.

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Za Poljaka se je pričakovalo, da bo imel težave proti nekomu, ki je tako kakovosten borec kot Fury, čeprav mu je s pretkanim desnim krošejem uspelo izvabiti kar nekaj vzdihljajev občinstva na Tajskem. Vendar pa se je le nekaj tednov po tem spopadu že vrnil v novo borbo, a ne na način, ki bi ga kdor koli pričakoval.

Poljak popolnoma nemočen v MMA borbi 6 proti 1

Wachova vrnitev se je namreč odvijala v MMA kletki, kar sploh ni najbolj nenavaden del v celotni zgodbi. Precej bolj nenavaden je podatek, da se je pomeril kar s šestimi drugimi borci, pri čemer sta bila hkrati v ringu aktivna dva borca. Že od samega začetka so nasprotniki nanj usuli točo udarcev v glavo in telo.

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