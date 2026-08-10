Wach ne ve, kaj ga je doletelo: poljski boksar hudo pretepen

Med pripravami na dolgo pričakovani spopad z Anthonyjem Joshuo se je Tyson Fury na Tajskem pomeril z Mariuszem Wachom. Borbe ni bilo mogoče spremljati v neposrednem televizijskem prenosu, saj je bila prikazana v Furyjevem uspešnem Netflixovem dokumentarcu 'Doma s Furyjevimi' (At home with the Furys).
46-letni Wach je po Furyjevi zaslugi borbo končal na svojem stolu, potem ko je Poljak med dvobojem deloval daleč od svojih najboljših let. Wach se je tekom svoje kariere pomeril s številnimi zvenečimi imeni, med katerimi so Jarrell Miller, Dillian Whyte in Vladimir Kličko. V njegovem življenjepisu najdemo celo Furyjevega bratranca Hughieja Furyja, s katerim sta prekrižala pesti decembra 2020.
Za Poljaka se je pričakovalo, da bo imel težave proti nekomu, ki je tako kakovosten borec kot Fury, čeprav mu je s pretkanim desnim krošejem uspelo izvabiti kar nekaj vzdihljajev občinstva na Tajskem. Vendar pa se je le nekaj tednov po tem spopadu že vrnil v novo borbo, a ne na način, ki bi ga kdor koli pričakoval.
Poljak popolnoma nemočen v MMA borbi 6 proti 1
Wachova vrnitev se je namreč odvijala v MMA kletki, kar sploh ni najbolj nenavaden del v celotni zgodbi. Precej bolj nenavaden je podatek, da se je pomeril kar s šestimi drugimi borci, pri čemer sta bila hkrati v ringu aktivna dva borca. Že od samega začetka so nasprotniki nanj usuli točo udarcev v glavo in telo.
Prizor je bil podoben tistemu, ko je Eddie Hall opravil MMA borbo dva proti ena, čeprav je bil tisti dvoboj bolj pošten in konkurenčen, saj sta bila borca znatno nižja, poleg tega pa ju niso mogli zamenjati štirje drugi borci. Ko je že po prvi rundi visokorasli Poljak kazal znake poškodb, je v naslednjih dveh prejel še več hujših udarcev. Nenehno je bil pritisnjen ob steno kletke, udarci pa so deževali od vsepovsod.
Borbo je bilo težko gledati, saj se je veteranski težkokategornik moral povsem zapreti v obrambni blok in skoraj nič ni kazalo na to, da bo sploh sprožil kakšen udarec. Na koncu je bila borba prekinjena, saj je posredoval njegov kot, da bi preprečil dodatne poškodbe v predvidenih naslednjih dveh rundah. Kljub temu, da se je dvoboj končal predčasno, je Wach utrpel precej hude poškodbe, obraz pa mu je močno krvavel.
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