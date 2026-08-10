Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Wach ne ve, kaj ga je doletelo: poljski boksar hudo pretepen

10. 08. 2026 12.15 pred 3 urami 2 min branja 7

Avtor:
A.V.
Vladimir Kličko - Mariusz Wach

Zadnji nasprotnik Tysona Furyja, Mariusz Wach, je utrpel skrb vzbujajoče "batine" v borbi MMA šestih proti enemu, komaj dva tedna po tem, ko ga je v boksarskem ringu premagal omenjeni nekdanji svetovni prvak v težki kategoriji.

Med pripravami na dolgo pričakovani spopad z Anthonyjem Joshuo se je Tyson Fury na Tajskem pomeril z Mariuszem Wachom. Borbe ni bilo mogoče spremljati v neposrednem televizijskem prenosu, saj je bila prikazana v Furyjevem uspešnem Netflixovem dokumentarcu 'Doma s Furyjevimi' (At home with the Furys). 

46-letni Wach je po Furyjevi zaslugi borbo končal na svojem stolu, potem ko je Poljak med dvobojem deloval daleč od svojih najboljših let. Wach se je tekom svoje kariere pomeril s številnimi zvenečimi imeni, med katerimi so Jarrell Miller, Dillian Whyte in Vladimir Kličko. V njegovem življenjepisu najdemo celo Furyjevega bratranca Hughieja Furyja, s katerim sta prekrižala pesti decembra 2020.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za Poljaka se je pričakovalo, da bo imel težave proti nekomu, ki je tako kakovosten borec kot Fury, čeprav mu je s pretkanim desnim krošejem uspelo izvabiti kar nekaj vzdihljajev občinstva na Tajskem. Vendar pa se je le nekaj tednov po tem spopadu že vrnil v novo borbo, a ne na način, ki bi ga kdor koli pričakoval.

Poljak popolnoma nemočen v MMA borbi 6 proti 1

Wachova vrnitev se je namreč odvijala v MMA kletki, kar sploh ni najbolj nenavaden del v celotni zgodbi. Precej bolj nenavaden je podatek, da se je pomeril kar s šestimi drugimi borci, pri čemer sta bila hkrati v ringu aktivna dva borca. Že od samega začetka so nasprotniki nanj usuli točo udarcev v glavo in telo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prizor je bil podoben tistemu, ko je Eddie Hall opravil MMA borbo dva proti ena, čeprav je bil tisti dvoboj bolj pošten in konkurenčen, saj sta bila borca znatno nižja, poleg tega pa ju niso mogli zamenjati štirje drugi borci. Ko je že po prvi rundi visokorasli Poljak kazal znake poškodb, je v naslednjih dveh prejel še več hujših udarcev. Nenehno je bil pritisnjen ob steno kletke, udarci pa so deževali od vsepovsod.

Borbo je bilo težko gledati, saj se je veteranski težkokategornik moral povsem zapreti v obrambni blok in skoraj nič ni kazalo na to, da bo sploh sprožil kakšen udarec. Na koncu je bila borba prekinjena, saj je posredoval njegov kot, da bi preprečil dodatne poškodbe v predvidenih naslednjih dveh rundah. Kljub temu, da se je dvoboj končal predčasno, je Wach utrpel precej hude poškodbe, obraz pa mu je močno krvavel.

borilni športi mma Mariusz Wach borba 6 proti 1 tyson fury

UFC navdušil Beograd: Medić z ekspresnim nokavtom poskrbel za evforijo

24ur.com Fury izzval Ngannouja: Narediva borbo za najbolj zlobnega pesjana na svetu
24ur.com Smakići o incidentu s Furyjem: Najprej je bil v šoku, a se je odzval mirno
24ur.com Fury je Joshui postavil ultimat
24ur.com Baković: Fury je zame zmagal že dvakrat in ne vidim, kako bi lahko bil izid tretje borbe drugačen
24ur.com Tyson že na soočenju Paulu prilepil klofuto: Udarca sploh nisem čutil!
24ur.com Ngannou sila blizu senzacionalni zmagi, Furyju sporna odločitev sodnikov
24ur.com Tyson Fury se spet vrača v ring: pomeril se bo z Mahmudovom
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Realist46
10. 08. 2026 16.05
Kot da bi gledal Stevanovića ko ga tepejo kolegi iz stranke levica in Svoboda.
Odgovori
0 0
Pedro Lopez
10. 08. 2026 13.51
Po moje je bil cilj te borbe prikaz, koliko udarcev lahko dejansko prenese. Iz tega vidika kapo dol, da je obstal na nogah in dejansko niti ni bil toliko načet, kot bi človek pričakoval po vseh teh udarcih.
Odgovori
0 0
inside1
10. 08. 2026 13.49
bi rekel, da je mal neumen, da je sploh šel v tak dvoboj 6 proti 1. ne vem kaj je pričakoval drugega kot pa batine....
Odgovori
0 0
SpamEx
10. 08. 2026 14.00
$$$
Odgovori
+1
1 0
r h
10. 08. 2026 13.25
Človek je čisto ........ Kaj vse si ne bodo še izmislili. Očitno je nastopil čas butlov in zombijev.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
10. 08. 2026 13.12
dobr so ga zmasiral
Odgovori
0 0
blef
10. 08. 2026 13.11
OMG.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Tina Gaber za 40. rojstni dan dobila sanjsko darilo
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič brez slabe vesti: 'Če se mi zahoče, jo pojem celo ob desetih zvečer'
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897