Warren: Joshua bi se moral umakniti, da bi videli dvoboj Fury - Usik

"AJ se ne bi smel boriti z Usikom," je prepričan Frank Warren, sicer Furyjev promotor. Ta je vrgel kar nekaj zbadljivk v Joshuov tabor, s katerim sta se v zadnjih letih borila za primat težke kategorije. Tega je navidezno držal Anthony Josha, a zadnji poraz z Oleksandrom Usikom (19-0-0) je njegovo vladavino pošteno zamajal. Warren je prepričan, da bi se moral Joshua umakniti od povratne borbe z Usikom. "Ne bi smel vztrajati pri tem. A to je njegova odločitev. Če pade na glavo, bodo to odprta vrata za nas, da združimo pasove (dvoboj Fury vs. Usik, op. p.)," je v pogovoru za Sky Sports dodal Warren.

Ta je Joshui, ki bo izkoristil klavzulo v pogodbi, ki mu ob porazu omogoča povratni obračun – tega pričakujemo 'šele' pomladi 2022 –, dal nasvet, naj si sprva organizira 'trening' obračun. "Naj si AJ najde ogrevalni dvoboj. Potrebuje zmagovalno mentaliteto, preden gre v povratni obračun z Usikom," je dodal Warren.

Joshua bo v povratnem obračunu z Usikom skušal povrniti pasove različic IBF, WBA in WBO. A tej še kako dišijo tudi Tysonu Furyju (31-0-1), ki bi jih rad pridobil čimprej, to pa pomeni, da si močno želi obračuna z Usikom. Tako Usik kot Fury sta sicer v poklicni boksarski karieri še neporažena. "Fury in Usik imata podobne sposobnosti. Tyson se z njim ne bi boril, kot se je AJ. Tyson bi izkoristil svoje fizične predispozicije, svojo velikost in doseg in bi ta obračun dobil," je prepričan Warren. Ta vrat Joshui, če bi odstopil od povratnega obračuna z Usikom, nikakor ne zapira. "Mogoče se bo potem boril z zmagovalcem dvoboja Fury - Usik, kar bo prav tako zelo velika borba," je še pokomentiral Warren.